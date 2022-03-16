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Sofrendo ataques

'Virei o anticristo', diz Porchat em jantar de Luisa Mell

A ativista reuniu na noite desta terça (15) em sua casa, em São Paulo, personalidades para discutirem ações que podem ser tomadas em prol da preservação do meio ambiente.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:45

O humorista Fábio Porchat
Fábio Porchat foi indicado para ser  porta-vozes do movimento. Crédito: Reprodução/ YouTube
A ativista Luisa Mell reuniu na noite desta terça (15) em sua casa, em São Paulo, personalidades para discutirem ações que podem ser tomadas em prol da preservação do meio ambiente.
O encontro começou com uma explanação de representantes da ONG Sea Shepherd, que destacaram a importância da conservação da vida marinha. Ao debaterem formas de atrair a atenção do público para a causa, uma das ideias aventadas foi destacar lideranças que possam atuar como porta-vozes do movimento.
O nome do humorista Fábio Porchat, presente no jantar, foi indicado para essa atuação, mas ele rebateu, em tom irônico: "Não, não posso. Agora eu virei o anticristo, o pedófilo." O humorista se referia aos ataques que vem sofrendo desde segunda (14) por causa da polêmica envolvendo o filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", de 2017, em que atua ao lado de Danilo Gentili.
O secretário especial da Cultura, Mario Frias, acusa o longa de pedofilia por causa de uma cena em que o personagem de Porchat pede que dois garotos menores de idade o masturbem.
Anteriormente, o humorista já tinha se defendido afirmando que "temas super pesados são retratados o tempo todo no audiovisual" e que vilões podem assumir papeis de racistas, pedófilos e nazistas, uma vez que são ficcionais. O governo tentou suspender a exibição do filme, sem sucesso.
Apesar da negativa em ser uma liderança, o comediante deu várias outras ideias de atuação. Em abril, por exemplo, ele vai comandar uma versão do seu programa Que História É Essa, Porchat?, que apresenta na Globo e no GNT, em evento da ONG, no Rio. A proposta é que voluntários da entidade contem passagens curiosas sobre o trabalho deles.
Além do humorista, estiveram presentes no jantar a chef Bela Gil, o cantor Chico César, o ator Klebber Toledo, o deputado David Miranda e o marido, o jornalista Glenn Greenwald, entre outros. Durante o jantar, as personalidades se emocionaram com a música "Reis do Agronegócio", de Chico César, que crítica a bancada ruralista, e foi tocada pelo DJ Gabriel Pacheco.
Miranda e Greenwald se ofereceram para organizar um novo encontro da Sea Shepherd no Rio, que também deve reunir artistas e intelectuais. Bela Gil afirmou ter saído do jantar esperançosa com os resultados práticos que o movimento pode gerar em um futuro próximo.

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