Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são atacados em tentativa de invasão à casa dele

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução @cartorio15

Paolla Oliveira, 39, e Diogo Nogueira, 40, passaram por um susto daqueles após um homem tentar invadir a casa do sambista na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). O casal contou que foi ameaçado e xingado pelo agressor durante o incidente.

A atriz e o cantor prestaram queixa em uma delegacia de polícia e pediram uma medida protetiva contra o homem. Porém, de acordo com um comunicado oficial feito em conjunto pelos dois, as ameaças continuaram. O caso está sendo investigado.

"Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo", confirma a assessoria. "Ambos [Diogo e Paolla] foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes."

O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. De acordo com ela, o suposto invasor era um fã do casal. Ele teria conseguido passar pela cancela do condomínio e estaria fazendo acusações contra Paolla, quando Diogo interveio para defendê-la.