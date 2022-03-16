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Prestaram queixa

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são atacados em tentativa de invasão à casa dele

Eles passaram por um susto daqueles após um homem tentar invadir a casa do sambista na Barra da Tijuca. O casal contou que foi ameaçado e xingado pelo agressor durante o incidente.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:32

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução @cartorio15
Paolla Oliveira, 39, e Diogo Nogueira, 40, passaram por um susto daqueles após um homem tentar invadir a casa do sambista na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). O casal contou que foi ameaçado e xingado pelo agressor durante o incidente.
A atriz e o cantor prestaram queixa em uma delegacia de polícia e pediram uma medida protetiva contra o homem. Porém, de acordo com um comunicado oficial feito em conjunto pelos dois, as ameaças continuaram. O caso está sendo investigado.
"Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo", confirma a assessoria. "Ambos [Diogo e Paolla] foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes."
O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. De acordo com ela, o suposto invasor era um fã do casal. Ele teria conseguido passar pela cancela do condomínio e estaria fazendo acusações contra Paolla, quando Diogo interveio para defendê-la.
Paolla e Diogo assumiram que estão namorando em julho de 2021. O casal vinha sendo especulado desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos. No ano passado, os pombinhos foram eleitos o casal mais "shippado" do ano no Prêmio F5 oferecido pelo site homônimo.

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