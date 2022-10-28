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Protesto

Lúcia Veríssimo posta foto beijando Cássia Kis: 'Sem hipocrisia'

Na legenda, Lúcia ainda escreveu: "Que sigamos sem falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo". Vários famosos comentaram a publicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 13:04

Lúcia Veríssimo postou uma foto beijando Cássia Kis
Lúcia Veríssimo postou uma foto beijando Cássia Kis Crédito: Reprodução/Instagram/@lverissimo
Lúcia Veríssimo, de 64 anos, decidiu expor uma foto dela beijando Cássia Kis, nesta quinta-feira (27). A publicação é um protesto após a atriz de ‘Travessia’ (TV Globo) fazer um discurso homofóbico durante uma live, na última segunda-feira (27). Na legenda do registro, Lúcia escreveu que o “TBT” (sigla de Throwback Thursday) foi em homenagem à artista.
"Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando. Chega!", escreveu Lúcia.
Vários famosos comentaram a publicação de Lúcia. "Viva a diversidade", escreveu Maitê Proença. Alice Wegmann, Ana Beatriz Nogueira, Mel Lisboa e Fafá de Belém reagiram à foto com emojis de palminhas e coração. Já a apresentadora da Globo News, Leilane Neubarth, disse: "Boa, Lúcia! Bota os pingos nos 'is'".

LIVE POLÊMICA

Apoiadora do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Kis causou polêmica nas redes sociais após fazer declarações preconceituosas durante uma live com a apresentadora Leda Nagle. A atriz afirmou na entrevista que a ideologia de gênero nas escolas “quer destruir a família”.
“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana?”, disse na live.
Cabe ressaltar que uma publicação contendo informações parecidas com as ditas por Cássia na live foi desmentida pela Agência Lupa.  "É falso que beijo de meninas em escola na Paraíba foi promoção de "doutrina LGBT". Na verdade, a imagem mostra duas meninas em atividade pedagógica que consistia em entregar um doce e abraçar ou beijar rosto de colega", escreveu a Agência no Twitter.
Além disso, a atriz da Rede Globo também destacou que a "pandemia foi maravilhosa" porque conseguiu se descobrir como uma pessoa conservadora.
"Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Eu voltei para o Brasil Paralelo e quando eu vi, estava descobrindo a direita. Estava descobrindo que eu era conservadora. Eu queria ser aceita dentro da classe artística. Imagina se eu vou ser contra a opinião do Caetano Veloso ou do Chico Buarque?”, pontuou. 

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