Os famosos que declararam seu voto em Jair Bolsonaro no 2° turno das eleições 2022

A atriz Cássia Kis declarou apoio a Jair Bolsonaro Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Faltam poucos dias para a eleição presidencial de 2022 se concluir e o Brasil está a representação do verdadeiro "pega fogo, cabaré!". No primeiro turno, o ex-presidente e candidato Lula Inácio Lula da Silva ficou com cerca de 48,43% dos votos válidos, enquanto o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu 43,20%.

Nessa reta final, diversos artistas e pessoas públicas resolveram se manifestar politicamente, sendo a favor ou contra os dois candidatos para ocupar a maior cadeira do poder Executivo. Durante o ano e principalmente nos últimos dias, Bolsonaro recebeu apoio de vários cantores sertanejos, atletas, artistas e religiosos. Entre eles está Neymar, Zezé Di Camargo, Paula Sperling e muitos outros. Confira a lista de famosos que apoiam o atual presidente da República a seguir!

NEYMAR JR.

O atual jogador do time francês PSG e craque da seleção brasileira, Neymar Jr., não hesitou em demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Além de fazer coreografia com sua música de campanha, publicar fotos, Neymar também postou apoio público em seu feed do Instagram.

GUSTTAVO LIMA

O cantor sertanejo Gusttavo Lima nunca escondeu seu apoio ao atual presidente da República. No entanto, no último dia 17 de outubro, ele e outros cantores do meio se encontraram com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada para participarem da campanha do candidato.

MALVINO SALVADOR

O ator Malvino Salvador é um dos poucos da classe que declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O ator acredita que o chefe da República fez boas ações e já o defendeu em entrevista no podcast ''Cara a Tapa''.

Em entrevista a um podcast, Malvino Salvador saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro: “Bolsonaro tem boas intenções. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta.”



O ator deu nota 7 pro Bolsonaro enquanto deu 0 pro Lula. pic.twitter.com/GiyZ1DDRSr — PAN (@forumpandlr) September 7, 2022

ZÉ NETO

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, é outro artista do mundo sertanejo a declarar voto em Bolsonaro. "Gente. Voto é secreto. E eu volto a falar mais uma vez, aliás, pela 22ª vez eu venho falar que voto é secreto'', deixou implícito o cantor.

CÁSSIA KIS

Cássia Kis foi uma das grandes surpresas para o mundo artístico. A atriz, que chegou a criticar o presidente Bolsonaro durante a pandemia, demonstrou total apoio a ele nessas eleições. "Bolsonaro é cristão. Mas católico de verdade ele ainda não é, mas pode ser. Ele está sendo apoiado [pelos católicos], e isso é maravilhoso, porque é evidente que o presidente Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem, tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual vêm se transformando com muita força", disse ao UOL.

A atriz levanta a bandeira do catolicismo e conservadorismo.

ANDRÉ VALADÃO

O pastor André Valadão ficou famoso no Instagram por responder "caixinhas de perguntas" e declarar seu apoio às práticas do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, ele participa ativamente da campanha do atual chefe de Estado.

ROBINHO

Ex-jogador de futebol e condenado por violência sexual, Robinho também demonstrou apoio ao Bolsonaro através de suas redes sociais. Ele postou uma foto antes do primeiro turno acontecer, em setembro, fazendo o número 22 em ligação à legenda do partido de Jair.

ANDRESSA URACH

Andressa Urach também demonstrou total apoio ao presidente Bolsonaro. Ela manifestou seu voto através do Instagram, citando versículo e utilizando as cores da bandeira do Brasil.

LATINO

O cantor Latino também nunca escondeu o seu voto no presidente Jair Bolsonaro. Além de diversas publicações, o artista também postou vídeos convocando seus seguidores à votarem no atual presidente da República.

TANDARA CAIXETA