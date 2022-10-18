Visita de Chitãozinho e Leonardo a Bolsonaro expõe racha nas famílias dos sertanejos

Chitãozinho e Xororó e Leonardo e João Guilherme Crédito: Reprodução

As eleições deixaram às claras os rachas entre famílias tradicionais do meio sertanejo, ainda mais depois da visita de cantores ao presidente Jair Bolsonaro, na última segunda-feira (17). Segundo o jornal Extra, a presença de Chitãozinho e Leonardo no evento geraram até estresse em família.

Chitão esteve na comitiva, mudando a postura neutra que o irmão prefere manter. De acordo com a publicação, a ida deixou implícito que Xororó, pai de Sandy e Júnior, prefere não ligar seu nome ao de Bolsonaro. Enquanto Xororó se mantém neutro, Junior não hesita em criticar o presidente nas redes sociais, com vídeos de "Fora Bolsonaro".

Na família de Leonardo, a situação foi mais explícita, com João Guilherme, o caçula do cantor, indo ao Twitter dizer que sente nojo do apoio do pai ao presidente. O jovem chegou a chamar o pai de "cego".

"Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu o ator e cantor João Guilherme no Twitter.

"Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", disse ele em outro trecho.