Famosos vão ligar para eleitores indecisos para pedir votos em Lula

Sérgio Marone, Daniela Mercury e Paulo Vieira Crédito: Divulgação

A seis dias do segundo turno da eleição presidencial, famosos resolveram intensificar suas ações em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No esquema vira-voto, a cantora Daniela Mercury, o humorista Paulo Vieira e o ator Sérgio Marone anunciaram em suas contas no Twitter que vão ligar para eleitores indecisos no intuito de convencê-los a votar no petista.

"Ei, você tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct", escreveu Daniela em suas redes sociais.

Ei, vc tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct. ☀️?? — Daniela Mercury (@danielamercury) October 24, 2022

"'Ai, Paulo minha tia é sua fã e não foi votar'. Pois passa o número pra cá que eu vou ligar até de peruca, fazendo a Mãe do Emergente (um de seus personagens) para convencer essa senhora", publicou o humorista na sequência de um tuíte com o convite similar ao de Daniela.

“ai paulo minha tia é sua fã e não foi votar”



POIS PASSA O NÚMERO PRA CÁ QUE EU VOU LIGAR ATÉ DE PERUCA FAZENDO A MÃE DO EMERGENTE PRA CONVENCER ESSA SENHORA



FÃ MINHA INDECISA NÃO VAI VAI VOTAR ERRADO NÃO pic.twitter.com/VVNFv4aL9F — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 24, 2022

Sergio Marone pretende intensificar o número de lives em seu perfil no Instagram para tentar converter mais indecisos. "Me digam os nomes pros videos e o motivo pelo qual a pessoa não vota no Lula, ok? E sobre as lives no insta, fiquem ligados pq farei em horários aleatórios de acordo com minha agenda".

Me digam os nomes pros videos e o motivo pelo qual a pessoa não vota no Lula, ok? E sobre as lives no insta, fiquem ligados pq farei em horários aleatórios de acordo com minha agenda. #LulaPresidente13 — Sergio Marone (@SergioMarone) October 24, 2022

Segundo a Folha de S. Paulo, a ideia surgiu de uma conversa da cantora com o humorista. Daniela deve começar suas ligações ainda nesta segunda-feira (24).