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Eleições

Famosos vão ligar para eleitores indecisos para pedir votos em Lula

Nomes como Daniela Mercury, Paulo Vieira e Sérgio Marone resolveram intensificar ações de apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 17:42

Sérgio Marone, Daniela Mercury e Paulo Vieira
Sérgio Marone, Daniela Mercury e Paulo Vieira Crédito: Divulgação
A seis dias do segundo turno da eleição presidencial, famosos resolveram intensificar suas ações em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No esquema vira-voto, a cantora Daniela Mercury, o humorista Paulo Vieira e o ator Sérgio Marone anunciaram em suas contas no Twitter que vão ligar para eleitores indecisos no intuito de convencê-los a votar no petista.
"Ei, você tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct", escreveu Daniela em suas redes sociais.
"'Ai, Paulo minha tia é sua fã e não foi votar'. Pois passa o número pra cá que eu vou ligar até de peruca, fazendo a Mãe do Emergente (um de seus personagens) para convencer essa senhora", publicou o humorista na sequência de um tuíte com o convite similar ao de Daniela.
Sergio Marone pretende intensificar o número de lives em seu perfil no Instagram para tentar converter mais indecisos. "Me digam os nomes pros videos e o motivo pelo qual a pessoa não vota no Lula, ok? E sobre as lives no insta, fiquem ligados pq farei em horários aleatórios de acordo com minha agenda".
Segundo a Folha de S. Paulo, a ideia surgiu de uma conversa da cantora com o humorista. Daniela deve começar suas ligações ainda nesta segunda-feira (24).
"Ela vai falar com muita gente", disse Malu Verçosa, mulher de Daniela, ao jornal, afirmando que a cantora já recebeu diversas indicações.

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