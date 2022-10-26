Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de micareta em Salvador

Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de Micareta Crédito: Raul Spinassé/Folhapress

Parece que o posicionamento político de Claudia Leitte continua rendendo novos capítulos. Desta vez, a participação da cantora na Micareta Salvador, no dia 4 de novembro, está sendo boicotada pelo público LGBTQIA+. O evento contará com shows de Claudia, Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Ludmilla, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Gloria Groove, Babado Novo e Aline Rosa. O motivo da revolta dos foliões seria o fato de Leitte ter seguido nas redes sociais o pastor André Valadão, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

“Que horas a milk (leite, em inglês) entra? Quero chegar depois”, escreveu um internauta na postagem do evento. “Acredito que ela não representa a maioria do público da festa”, disse outro. Cabe ressaltar que grande parte do público que irá comparecer na Micareta Salvador faz parte da comunidade LGBTQIA+.

Apesar das mensagens pedindo o boicote da baiana, a equipe do evento produzido pela San Sebastian confirmou a participação de Claudia na Micareta. Segundo o jornal BNwes, o presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, condenou o cancelamento da artista pelo público e disse que ela tem o direito de ter uma opinião política diferente.

“Todos nós vivemos em um país democrático, somos livres para expressar nossa opinião e valores, inclusive os artistas. Os fãs colocam muitas expectativas nos artistas, assim como a arte é livre os artistas também são. Claudia Leitte é uma pop star mundial da Bahia, como cidadã tem sua consciência política e optou em expressar publicamente isso, o que não nos dá direito de julgá-la e sim respeitar o direito e as diferenças de cada um de nós. Não dá para cancelar a cantora porque ela não tem o mesmo gosto que eu, por exemplo”, afirmou Cerqueira.

Além de Leitte, a Micareta, que acontece nos dias 4, 5 e 6 do próximo mês, ainda contará com shows de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Ludmilla, Luísa Sonza e Alinne Rosa, todas apoiadoras do candidato Lula.

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, escreveu a artista no Twitter.

Gente, os stories que postei n têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos… — Claudia Leitte? (@ClaudiaLeitte) September 14, 2022