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Boicote

Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de micareta em Salvador

Cantora está confirmada na Micareta Salvador, na Bahia, no dia 4 de novembro. Nas redes sociais, foliões pedem o cancelamento da apresentação da baiana após o "follow" no pastor André Valadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 13:14

Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de Micareta
Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de Micareta Crédito: Raul Spinassé/Folhapress
Parece que o posicionamento político de Claudia Leitte continua rendendo novos capítulos. Desta vez, a participação da cantora na Micareta Salvador, no dia 4 de novembro, está sendo boicotada pelo público LGBTQIA+. O evento contará com shows de Claudia, Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Ludmilla, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Gloria Groove, Babado Novo e Aline Rosa. O motivo da revolta dos foliões seria o fato de Leitte ter seguido nas redes sociais o pastor André Valadão, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
“Que horas a milk (leite, em inglês) entra? Quero chegar depois”, escreveu um internauta na postagem do evento. “Acredito que ela não representa a maioria do público da festa”, disse outro. Cabe ressaltar que grande parte do público que irá comparecer na Micareta Salvador faz parte da comunidade LGBTQIA+.
Apesar das mensagens pedindo o boicote da baiana, a equipe do evento produzido pela San Sebastian confirmou a participação de Claudia na Micareta. Segundo o jornal BNwes, o presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, condenou o cancelamento da artista pelo público e disse que ela tem o direito de ter uma opinião política diferente.
“Todos nós vivemos em um país democrático, somos livres para expressar nossa opinião e valores, inclusive os artistas. Os fãs colocam muitas expectativas nos artistas, assim como a arte é livre os artistas também são. Claudia Leitte é uma pop star mundial da Bahia, como cidadã tem sua consciência política e optou em expressar publicamente isso, o que não nos dá direito de julgá-la e sim respeitar o direito e as diferenças de cada um de nós. Não dá para cancelar a cantora porque ela não tem o mesmo gosto que eu, por exemplo”, afirmou Cerqueira.
Além de Leitte, a Micareta, que acontece nos dias 4, 5 e 6 do próximo mês, ainda contará com shows de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Ludmilla, Luísa Sonza e Alinne Rosa, todas apoiadoras do candidato Lula.
Mesmo envolvida em polêmicas nos últimos tempos, Claudia não declarou publicamente sua posição política. No último mês, a cantora publicou uma imagem contendo uma bíblia ao lado de uma escultura de arma. Após ter sido alvo de ataques nas redes sociais, ela negou envolvimento político nas postagens.
“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, escreveu a artista no Twitter.

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