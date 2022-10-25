Após namorar companheira de seleção, jogadora de vôlei diz ser heterossexual

A ponteira Natalia Zilio namorou com a colega de seleção, Ana Beatriz Correa, por um ano Crédito: Reprodução

A jogadora de vôlei Natalia Zilio afirmou ser heterosexual após ser questionada por uma fã sobre seu apoio político. A ponteira, que compartilhou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, disse que apenas viveu uma experiência com uma mulher no passado. A atleta namorou a companheira de seleção Ana Beatriz Correa por um ano.

"Sou hétero. Tive uma experiência mas vi que não era o que eu queria para a minha vida", escreveu Natalia. A resposta da ponteira surpreendeu não só os fãs que acompanhavam o relacionamento, mas até mesmo a ex-namorada.

a natzilio falando que é hétero depois de namorar a bia por um ano…. da 1 tempo bicha pic.twitter.com/4VBjSBgC20 — rafa (@lmjfcked) October 24, 2022

Nas redes sociais, Bia ironizou a situação e publicou uma série de mensagens. “Me sigam para mais dicas sobre a cura gay”, iniciou as postagens. “Turma, quem tem dó é piano. Podia ser amor, mas foi só experiência”, escreveu. A atleta não parou por aí e ainda postou uma foto segurando dois comprimidos. “Dois comprimidos toda noite. Pensou que fosse da cura gay, né? Errou! É só pra dormir na paz”, brincou.

Me sigam para mais dicas sobre a cura gay! Hahahahaha mentira turma! — Ana Beatriz Correa (@anabescorrea) October 24, 2022

Turma! Quem tem dó é piano! Podia ser amor, mas foi só experiência! Chamaaa ??? — Ana Beatriz Correa (@anabescorrea) October 24, 2022

Dois comprimidos toda noite! Pensou que fosse da cura gay né? Errou! É só pra dormir na paz! Hahahahaha pic.twitter.com/A1VHZKWj0j — Ana Beatriz Correa (@anabescorrea) October 24, 2022

Rapidamente o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, na noite desta segunda-feira (24). Vários internautas criticaram a fala de Nati. “‘Bião’ me diz como você se sente como grande candidata a ganhar o Prêmio Nobel esse ano por ter descoberto a cura gay?”, publicou um seguidor. “Bia querida, muito legal que você está levando na esportiva, mas imagino que essa situação deva ter te magoado, sinto muito”, disse outro perfil.

bião me diz como vc se sente como grande candidata a ganhar o premio nobel esse ano por ter descoberto a cura gay?? pic.twitter.com/tujFQW8XcD — maluzinha (@5Hmyangels) October 24, 2022