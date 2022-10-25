Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Após namorar companheira de seleção, jogadora de vôlei diz ser heterossexual
Esporte

Após namorar companheira de seleção, jogadora de vôlei diz ser heterossexual

A ponteira Natalia Zilio afirmou que apenas teve uma experiência. A companheira de seleção, Ana Beatriz Correa, com quem namorou por um ano, ironizou a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 10:37

A ponteira Natalia Zilio namorou com a colega de seleção, Ana Beatriz Correa, por um ano
A ponteira Natalia Zilio namorou com a colega de seleção, Ana Beatriz Correa, por um ano Crédito: Reprodução
A jogadora de vôlei Natalia Zilio afirmou ser heterosexual após ser questionada por uma fã sobre seu apoio político. A ponteira, que compartilhou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, disse que apenas viveu uma experiência com uma mulher no passado. A atleta namorou a companheira de seleção Ana Beatriz Correa por um ano.
"Sou hétero. Tive uma experiência mas vi que não era o que eu queria para a minha vida", escreveu Natalia. A resposta da ponteira surpreendeu não só os fãs que acompanhavam o relacionamento, mas até mesmo a ex-namorada.
Nas redes sociais, Bia ironizou a situação e publicou uma série de mensagens. “Me sigam para mais dicas sobre a cura gay”, iniciou as postagens. “Turma, quem tem dó é piano. Podia ser amor, mas foi só experiência”, escreveu. A atleta não parou por aí e ainda postou uma foto segurando dois comprimidos. “Dois comprimidos toda noite. Pensou que fosse da cura gay, né? Errou! É só pra dormir na paz”, brincou.
Rapidamente o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, na noite desta segunda-feira (24). Vários internautas criticaram a fala de Nati. “‘Bião’ me diz como você se sente como grande candidata a ganhar o Prêmio Nobel esse ano por ter descoberto a cura gay?”, publicou um seguidor. “Bia querida, muito legal que você está levando na esportiva, mas imagino que essa situação deva ter te magoado, sinto muito”, disse outro perfil.

Veja Também

Filha de Silvio Santos critica 'O Rei da TV': 'História mal contada'

Kim Kardashian condena falas antissemitas de Kanye West

Travis Scott é acusado de trair Kylie Jenner com ex, mas nega infidelidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Famosos LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados