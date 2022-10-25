Após namorar companheira de seleção, jogadora de vôlei diz ser heterossexual

A jogadora de vôlei Natalia Zilio afirmou ser heterosexual após ser questionada por uma fã sobre seu apoio político. A ponteira, que compartilhou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, disse que apenas viveu uma experiência com uma mulher no passado. A atleta namorou a companheira de seleção Ana Beatriz Correa por um ano.
"Sou hétero. Tive uma experiência mas vi que não era o que eu queria para a minha vida", escreveu Natalia. A resposta da ponteira surpreendeu não só os fãs que acompanhavam o relacionamento, mas até mesmo a ex-namorada.
Nas redes sociais, Bia ironizou a situação e publicou uma série de mensagens. “Me sigam para mais dicas sobre a cura gay”, iniciou as postagens. “Turma, quem tem dó é piano. Podia ser amor, mas foi só experiência”, escreveu. A atleta não parou por aí e ainda postou uma foto segurando dois comprimidos. “Dois comprimidos toda noite. Pensou que fosse da cura gay, né? Errou! É só pra dormir na paz”, brincou.
Rapidamente o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, na noite desta segunda-feira (24). Vários internautas criticaram a fala de Nati. “‘Bião’ me diz como você se sente como grande candidata a ganhar o Prêmio Nobel esse ano por ter descoberto a cura gay?”, publicou um seguidor. “Bia querida, muito legal que você está levando na esportiva, mas imagino que essa situação deva ter te magoado, sinto muito”, disse outro perfil.