Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kim Kardashian condena falas antissemitas de Kanye West

Em post nas redes sociais, ex-mulher do rapper afirmou que ‘está do lado da comunidade judaica’. "Discurso de ódio nunca é aceitável", escreveu Kim
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 08:24

Kanye West e Kim Kardashian
Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
Kim Kardashian se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, dias após seu ex-marido, o rapper Kanye West, ter feito publicações consideradas antissemitas. Sem citar o nome do músico, a empresária condenou as atitudes e afirmou que está do lado da comunidade judaica.
Kris Jenner, mãe de Kim, e suas irmãs Khloe Kardashian e Kendall e Kylie Jenner também se manifestaram sobre o assunto. Todas elas compartilharam a mesma publicação nos stories, que diz: "Eu apoio os meus amigos judeus e a comunidade judaica".
"Discurso de ódio nunca é aceitável ou desculpável. Estou junto com a comunidade judaica e peço que a violência terrível e a retórica odiosa contra eles cheguem ao fim imediatamente", escreveu.
Kanye foi criticado depois postar mensagens de teor antissemita, que faziam referência a teorias da conspiração sobre a suposta influência da comunidade judaica. Depois disso, sua conta no Instagram chegou a ser bloqueada por espalhar desinformação.
Na última quarta-feira, 19, o rapper pediu desculpas pelos comentários antissemitas que fez nas redes sociais, mas também afirmou "não se arrepender" das falas.

Veja Também

Famosos vão ligar para eleitores indecisos para pedir votos em Lula

Após prisão de marido, cantora Perlla diz que 'silêncio é a resposta mais sábia'

Filha de Silvio Santos critica 'O Rei da TV': 'História mal contada'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Kanye West kim kardashian
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados