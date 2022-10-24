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Felipe Neto e Neymar param de se seguir e youtuber dispara: 'Ele nem vota'

Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, o youtuber disse que foi "inacreditável" a participação do jogador na live promovida por Bolsonaro, neste sábado (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 12:49

Felipe Neto e Neymar pararam de se seguir no Instagram
Felipe Neto e Neymar pararam de se seguir no Instagram Crédito: Fábio Motta/Divulgação/Instagram/@neymarjr
A confusão envolvendo Felipe Neto e Neymar continua rendendo novos capítulos. Desta vez, o youtuber, apoiador declarado do ex-presidente Lula, e o jogador do PSG, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, deixaram de se seguir neste domingo (23). Um dos motivos para o unfollow mútuo foi o fato do atleta ter curtido posts contra Felipe sobre seu posicionamento político.
Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, Neto falou sobre o fim da amizade nas redes com Neymar. Segundo Felipe, o jogador não é uma pessoa envolvida com política e que, inclusive, nem irá votar nesta eleição.
"Há tempos o Neymar não gostava das coisas que eu falava, publicava, que eu dizia. Nunca tivemos uma relação. Quando estive em Paris, nas férias, fiquei doente, tive zica, e a irmã dele (Rafaella Santos) se prontificou a ajudar. Ela e o Neymar se prontificaram e depois fui a um jogo do PSG e à casa dele. E vi que era um menino que nem politizado é, Neymar nem está cadastrado para votar em Paris nessa eleição. E ele tem lá as razões dele para apoiar quem apoia, e tudo bem”, iniciou o youtuber.
Na sequência, Neto disse que foi tirar satisfação com Neymar por conta de algumas curtidas do atleta em posts contra ele. “Só que aí ele começou a curtir posts contra mim. E eu fui tirar satisfação com ele no privado. Ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso. Ele se explicou, disse que estava brigando com muita gente, que não queria mais, que estávamos em lados diferentes e disse: 'Foi mal, aí'”, continuou o youtuber dizendo que, naquele momento, não tinha dado unfollow ainda.
Apesar disso, o clima esquentou quando Neymar participou da live realizada por Bolsonaro, no último sábado (22), chamada “superlive”. “Ele continuou cutucando, curtindo as postagens contra mim, sem qualquer resposta minha. Aí vi que ele iria participar dessa live do Bolsonaro, e eu pensei que é inacreditável o que esse moleque tá fazendo, sabe nada de política e nem vota. Abri o perfil dele e ele me deu unfollow por política. Então, eu só retribuí", finalizou Felipe.

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