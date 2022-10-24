Felipe Neto e Neymar param de se seguir e youtuber dispara: 'Ele nem vota'

Felipe Neto e Neymar pararam de se seguir no Instagram Crédito: Fábio Motta/Divulgação/Instagram/@neymarjr

A confusão envolvendo Felipe Neto e Neymar continua rendendo novos capítulos. Desta vez, o youtuber, apoiador declarado do ex-presidente Lula, e o jogador do PSG, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, deixaram de se seguir neste domingo (23). Um dos motivos para o unfollow mútuo foi o fato do atleta ter curtido posts contra Felipe sobre seu posicionamento político.

Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, Neto falou sobre o fim da amizade nas redes com Neymar. Segundo Felipe, o jogador não é uma pessoa envolvida com política e que, inclusive, nem irá votar nesta eleição.

"Há tempos o Neymar não gostava das coisas que eu falava, publicava, que eu dizia. Nunca tivemos uma relação. Quando estive em Paris, nas férias, fiquei doente, tive zica, e a irmã dele (Rafaella Santos) se prontificou a ajudar. Ela e o Neymar se prontificaram e depois fui a um jogo do PSG e à casa dele. E vi que era um menino que nem politizado é, Neymar nem está cadastrado para votar em Paris nessa eleição. E ele tem lá as razões dele para apoiar quem apoia, e tudo bem”, iniciou o youtuber.

Na sequência, Neto disse que foi tirar satisfação com Neymar por conta de algumas curtidas do atleta em posts contra ele. “Só que aí ele começou a curtir posts contra mim. E eu fui tirar satisfação com ele no privado. Ele é uma pessoa como figura pública e no privado, outra. Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso. Ele se explicou, disse que estava brigando com muita gente, que não queria mais, que estávamos em lados diferentes e disse: 'Foi mal, aí'”, continuou o youtuber dizendo que, naquele momento, não tinha dado unfollow ainda.