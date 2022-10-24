Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separam após 13 anos juntos

O influenciador fez um post nas redes sociais, na tarde deste domingo (23), sobre o fim da união. "Nosso amor se transformou em irmandade", escreveu Maia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 09:05

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram o apartamento invadido em maio
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia terminam casamento Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Chegou ao fim o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A notícia foi dada pelo influenciador através de um post no Instagram, na tarde deste domingo (23). Na legenda, o humorista começou dizendo que ele e o ex-marido seguirão caminhos diferentes após quase 13 anos juntos.
“Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados”, iniciou Maia.
Na sequência, Carlinhos revelou que o amor entre o casal se transformou em irmandade. “Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”, ressaltou.
Por fim, o influenciador pediu a compreensão dos fãs e admiradores de seu trabalho neste momento delicado e frisou que ele e Lucas irão continuar “se amando”. “Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia. Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês - como fizeram todos esses anos”, finalizou.

UNIÃO

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estavam juntos há quase 13 anos, sendo 3 como casados. Em maio de 2019, os influenciadores se casaram em uma festa luxuosa, às margens do Rio São Francisco, com muitos convidados famosos como Anitta, Simone (irmã de Simaria) e Kevinho. A cerimônia também foi transmitida ao vivo para mais de 950 mil usuários simultâneos no Instagram.

Veja Também

Fernanda Lima diz que voltou a dormir com Rodrigo Hilbert após 3 anos

Segunda filha de Virgínia e Zé Felipe, Maria Flor nasce em Goiânia

Lexa e MC Guimê se separam após sete anos juntos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlinhos Maia Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados