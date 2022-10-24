Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separam após 13 anos juntos

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia terminam casamento Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Chegou ao fim o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A notícia foi dada pelo influenciador através de um post no Instagram, na tarde deste domingo (23). Na legenda, o humorista começou dizendo que ele e o ex-marido seguirão caminhos diferentes após quase 13 anos juntos.

“Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados”, iniciou Maia.

Na sequência, Carlinhos revelou que o amor entre o casal se transformou em irmandade. “Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”, ressaltou.

Por fim, o influenciador pediu a compreensão dos fãs e admiradores de seu trabalho neste momento delicado e frisou que ele e Lucas irão continuar “se amando”. “Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia. Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês - como fizeram todos esses anos”, finalizou.

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