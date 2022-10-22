Famosos

Segunda filha de Virgínia e Zé Felipe, Maria Flor nasce em Goiânia

Parto da influenciadora aconteceu na manhã deste sábado (22). Bebê nasceu com pouco mais de três quilos
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 12:32

Zé Felipe e Virgínia Fonseca posam com Maria Flor, a segunda filha do casal Crédito: Instagram/@virginia
Virgínia Fonseca e Zé Felipe são papais novamente. A influenciadora deu à luz Maria Flor na manhã deste sábado (22), em Goiânia. Nas redes sociais, Virginia postou uma foto no hospital e disse estar "exalando felicidade".
"Bom dia. Indo dormir agora, nossa princesa florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Cansadinha, mas felicidade exalando", escreveu a influenciadora nos stories.
Virgínia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 1 anos. No feed do Instagram, a influenciadora postou uma foto feita logo após o parto com detalhes de Maria Flor.
"Nossa Florzinha chegou ás 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas… GRATIDÃO… Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022", escreveu Virgínia.
O cantor Zé Felipe também postou fotos em sua rede social. "Florzinha chegou, obrigado meu Deus", escreveu nos stories.

