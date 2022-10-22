Gabriela Spanic, de A Usurpadora, diz que irmã sofreu uma tentativa de homicídio

Gabriela Spanic, famosa pela novela mexicana "A Usurpadora", revelou na última quinta-feira (20) que sua irmã, Daniela Spanic, sofreu uma tentativa de assassinato enquanto se dirigia para a audiência de divórcio com o empresário Ademar Nahum. Em seu Instagram, a atriz contou que a irmã precisou ser operada, mas já está bem.
“Eu e minha irmã estamos cansadas de tantas injustiças. Minha irmã acaba de ser agredida em um local público, enquanto estava acompanhada de seu motorista", iniciou.
“Graças a Deus ela está bem, está fazendo a denúncia agora. Acontece que se passaram muitas coisas, e estou cansada. Mas eu continuo de pé, graças ao meu Senhor Jesus. Minha irmã está bem… Que coincidência, né? Ela foi comprar um café em um lugar com seu chofer“, explicou, acusando o ex-marido da irmã como o mandante da agressão.
Dani Spanic foi socorrida por Rodrigo Fragoso, ex-empresário dela. Em sua conta no Twitter, o profissional deu mais detalhes do ocorrido e assegurou que o ataque sofrido pela atriz não foi coincidência.
“Ela acabou de ser atingida na cabeça por um cara com uma pedrada, ela estava na fila para entrar no tribunal e um homem passou correndo e a acertou com o que parece ser uma pedra, do mesmo lado onde ela teve o AVC há 15 anos", informou Rodrigo ao programa Chisme no Like.
"Vamos formalizar uma denúncia, pois tememos que alguém tenha mandado assassiná-la. Inclusive pensam que o chofer [de Daniela] foi quem filtrou a informação. Ele está muito nervosa, me pediram para tornar [o caso] público", acrescentou Fragoso.