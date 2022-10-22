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Fernanda Lima diz que voltou a dormir com Rodrigo Hilbert após 3 anos

'Estou descansada e transando novamente', contou a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 11:20

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mais juntinhos do que nunca
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mais juntinhos do que nunca Crédito: Reprodução Instagram/@marinabaggio_
Fernanda Lima revelou que voltou a ter uma rotina de casal com Rodrigo Hilbert. Há um mês, a apresentadora desabafou que a maternidade a deixava sem tempo e cansada para ter relações com o marido.
O relato foi durante um balanço que Fernanda fez da terceira temporada do programa Bem Juntinhos, que o casal apresenta no canal pago GNT, e gerou bastante repercussão.
"Falamos de temas variados e necessários, mas uma coisa me chamou atenção: o assunto que mais reverberou nas redes foi o fato de eu dizer que estava tão cansada com a maternidade e a privação de sono decorrente dela, que cheguei ao ponto de não querer transar", disse ao Gshow.
Porém, as coisas mudaram e o casal conseguiu retomar a rotina. A apresentadora contou o caso nas redes sociais.
"Tem 7 dias que minha filhota passou a dormir a noite toda (depois explico como), saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar para a nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de 3 anos. Estou descansada e transando novamente", comemorou.
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos há 20 anos. Além de Maria Manoela, que completa 3 anos na próxima semana, eles são pais dos gêmeos João e Francisco, 14.

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