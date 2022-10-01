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Abriu o jogo

Aos 78, Ronnie Von fiz que faz sexo 'duas vezes e meia por semana'

Durante entrevista, o apresentador Ronnie Von  abriu o jogo sobre a vida íntima e declarou que possui uma vida sexual ativa com a mulher Kika -com quem está casado há 37 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 09:40

O apresentador Ronnie Von, de 78 anos, marcou presença no programa "A Tarde É Sua" (RedeTV!) para falar da vida e carreira e não ficou em cima do muro quando foi questionado sobre detalhes de sua vida sexual.
O apresentador Ronnie Von
O apresentador Ronnie Von é casado há 37 anos Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial
Durante o diálogo com a apresentadora Sônia Abrão, o cantor abriu o jogo sobre a vida íntima e declarou que possui uma vida sexual ativa com a mulher Kika -com quem está casado há 37 anos.
"Nós temos essa química, vocês podem não acreditar, eu tenho 78 anos, ela tem 67, eu não diria que são três vezes por semana, mas duas e meia com certeza... A média é uma vez na semana, às vezes duas", diz Ronnie Von.
O apresentador ainda brincou que Kika "na horizontal é uma loucura". "Não pode encostar em mim, é uma coisa maluca, eu sou um senhor de idade, isso não pode acontecer comigo e é assim, dá choque", destacou.
Ele encerrou sua participação declarou que sua relação com a mulher vai muito além de marido e mulher. "Uma coisa que aprendi e que talvez valha a pena dizer. Eu vivo com a minha metade de laranja, com o amor da minha vida, é um amor gigantesco. São 37 dias, as pessoas insistem em dizer que são 37 anos, é minha amiga há 52 anos", afirma Ronnie Von.

NOVO PROGRAMA

O apresentador Ronnie Von fará sua estreia nas manhãs da RedeTV! no dia 3 de outubro, comandando o "Manhã do Ronnie", programa ao vivo de variedades.
Ele reunirá informação, prestação de serviço, convidados especiais e o melhor do entretenimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h25. Consagrado comunicador e um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira, Ronnie Von comentou sobre as expectativas para o reencontro com o público, agora nas manhãs da emissora.
"É um momento de alegria, tenho um carinho muito grande pela casa. Este é um namoro antigo que acabou em casamento. Estou muito feliz em reencontrar meu público. Não vejo a hora de matar a saudade das bonitinhas e bonitões", afirma o apresentador.

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