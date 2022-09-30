Marca de roupas capixaba chama atenção de Ludmilla, que encomenda peças

A cantora Ludmilla comprou três peças de roupa da marca capixaba "Isso Não É Uma Griffe" Crédito: Reprodução/Maria Eduarda Moana/Instagram/@ludmilla

A moda capixaba segue dando orgulho para o Espírito Santo. Após diversas peças produzidas no Estado brilharem no New York Fashion Week , chegou a vez de outra marca local ganhar destaque. Desta vez, a marca “Isso Não É Uma Griffe”, da Maria Eduarda Moana, de 22 anos, foi notada por ninguém menos do que a cantora Ludmilla. O anúncio foi feito pela própria empresária nas redes sociais. "Boa tarde, só para quem vendeu roupa da própria loja para Ludmilla", publicou Maria Eduarda no Twitter.

Capixaba anuncia venda de peças de sua coleção de roupas para Ludmilla Crédito: Twitter/@madumoana

Segundo a capixaba, as peças da coleção de verão encantaram a artista, que logo entrou em contato. “Tudo começou em março deste ano, quando a ex-stylist da Ludmilla, Ana Luiza Ballesteros, entrou em contato comigo dizendo que a Lud adorou as peças. Na época, eu enviei cerca de 15 itens para ela provar e decidir se iria ficar com alguma. Tem um detalhe, minhas roupas são feitas sob medida, então peguei todas as métricas da Ludmilla para fabricar direitinho”, revelou Maria Eduarda.

A cantora Ludmilla comprou três peças de roupa da marca capixaba "Isso Não É Uma Griffe" Crédito: Reprodução/Maria Eduarda Moana

Segundo Maria, a estilista Ana Ballesteros, que também trabalha com a youtuber Mari Saad, encomendou as peças no início do ano. Meses depois, a profissional ligou para a capixaba dizendo que não trabalhava mais com a cantora, mas disse que a nova equipe confirmou que Ludmilla ficaria com três peças. Os itens escolhidos pela artista foram um vestido tule e um conjunto de top e hot pant (short curto de cintura alta).

Segundo a estudante de administração da Unicamp (SP), a compra ainda não foi finalizada, mas ela já se considera vitoriosa por ter sido notada pela dona do hit “Maldivas”. “A minha reação no início foi de que seria um golpe (risos). Mas depois que a gente viu que era realmente da equipe dela, ficamos muito felizes. É uma loja de roupa capixaba que chamou atenção de uma grande artista brasileira”, ressaltou.

A capixaba contou que decidiu apostar no ramo da moda em maio do ano passado e, desde então, firmou parcerias com duas influencers do Tik Tok, Miwa Kashiwagi e Amanda Pieroni, conhecida pelo quadro "Isso é estiloso ou só estiloso porque ela é magra?". Maria acredita que o engajamento das duas deva ter chegado até a estrela da música nacional.

“Imagino que a equipe da Lud tenha nos encontrado através do Instagram. Como tenho parcerias com grandes influenciadoras do Tik Tok, é bem possível que muita gente tenha visto a minha marca, inclusive a Ludmilla”, frisou Maria Eduarda.

A cantora Ludmilla comprou três peças de roupa da marca capixaba "Isso Não É Uma Griffe" Crédito: Reprodução/Maria Eduarda Moana

Para dar conta das demandas, Maria também conta com a ajuda da mãe, Marinalva Moana, que fica responsável pela parte da costura. No início, elas produziam apenas quatro tipos de cropped, mas expandiram para tules, saias, vestidos e tops. Trabalhando hoje em dia com diversas estampas e tecidos, como FPS, as duas se dividem entre gestão das redes sociais e produção e fabricação das peças.

ENCONTRARAM FORÇAS

Além do novo negócio ter sido motivo de felicidade profissional, a marca da capixaba ajudou ela a enfrentar um momento difícil em sua vida. Em fevereiro de 2021, Maria Eduarda perdeu o pai de 80 anos para a Covid-19. Segundo ela, foi preciso criar forças para amenizar a dor.

“A minha marca veio em uma hora muito difícil para nossa família, estávamos bem calejados e tristes pela falta do meu pai. Mas foi ela que deu, de certa forma, forças para a gente tentar superar essa dor naquele momento. Ver tudo isso dando certo foi - e tem sido - muito bom para seguir em frente, ainda mais com grandes reconhecimentos, como o da Lud”, disse.

SONHOS

Atualmente, um dos principais sonhos da capixaba é ver Ludmilla usando, de fato, as peças adquiridas. Além disso, o futuro da “Isso Não É Uma Griffe” também promete novas coleções especiais, para todos os tipos de corpos e gêneros.