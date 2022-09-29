"Tocou, Pocou" traz músicas de VK Mac, Maré Tardia, Diego Comum e Lyvia Poggian

Em mais uma semana, o “Tocou, Pocou” chega com as novidades do som local. Do rap ao gospel, a variedade musical capixaba vem crescendo a cada ano e, consequentemente, fazendo com que o Espírito Santo se torne referência para vários lugares do país. Nesta edição, vamos escutar e conhecer um pouco mais sobre os trabalhos de VK Mac, em “Carro Automático”, Diego Comum, na música “Rabiscos”, o álbum “Diviníssimo Amor”, da artista católica Lyvia Poggian, e o single “Mosquito”, da banda Maré Tardia.

"CARRO AUTOMÁTICO" - VK MAC

O artista VK Mac, de 22 anos, vem se preparando para concluir o ano em um projeto com faixas inéditas que prometem movimentar a cena capixaba. Assim, VK lançou "Carro Automático", na última semana, com produção de Mathinvoker e Dimi. A música vem acompanhada do clipe, gravado em vários pontos da capital, Vitória.

O artista segue a proposta de fortalecer e somar à produção artística local, apesar da grande ascensão no cenário nacional em 2020, com inúmeros lançamentos solos, colaborativos e feats que atingiram milhões de views e streams.

"RABISCOS" - DIEGO COMUM

O “Tocou, Pocou” desta semana também chega com o lançamento do artista Diego Gomes Ardisson, 38 anos, mais conhecido como Diego Comum. Morador de Cachoeiro de Itapemirim, o capixaba está presente no cenário musical local desde 2006. Seu novo trabalho é a canção “Rabiscos", com produção de Jone BL, é um rap que traz influências do mar e das ruas.

"Gosto de abordar sustentabilidade em meus sons, preservar a natureza é um dos temas que mais faço questão que esteja inserido nas minhas músicas. Ainda tenho muito som para lançar nas plataformas, trazendo o ar do nosso Estado nas melodias sempre. Eu canto do canto do Espírito Santo”, disse Comum.

Depois de lançar a música "meus hermanos", o capixaba nunca mais parou. Hoje, com mais de 40 músicas lançadas nas redes sociais e plataformas digitais, Diego Comum segue produzindo e compondo cada vez mais. Músicas como "Sem marcar" com WC no beat, "A noite é nossa", regravada pelo Projeto Feijoada e Fred Macucos fazem parte do acervo de boas composições do artista.

ÁLBUM “DIVINÍSSIMO AMOR” - LYVIA POGGIAN

Com um estilo jovem e despojado, a cantora católica Lyvia Poggian apresenta seu novo álbum chamado “Diviníssimo Amor”, que contém 12 canções de sua própria autoria e participação especial da banda REZZA. Nascida em 1992, na cidade de Muqui, Sul do Espírito Santo, a fé católica sempre fez parte da vida da artista. Com voz e timbre marcantes, Lyvia demonstra seu amor a Jesus e Maria em suas canções que levam o público a uma profunda experiência de oração e louvor a Deus.

"MOSQUITO" - MARÉ TARDIA