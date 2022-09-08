"Tocou, Pocou" traz os lançamentos de  Gabriel Gava, Pedro Perez e mais

O “Tocou, Pocou” não para nem no feriadão. Para deixá-lo ainda mais animado, HZ traz as novidades da música capixaba. Nesta edição vamos conhecer os lançamentos de Gabriel Gava, Pedro Perez, Guarany e Pedro Alcântara. Confira abaixo e atualize a sua playlist.
“AMOR DE PRAIA” - GUARANY
Tiago Barbosa Braga, mais conhecido como Guarany, é um cantor e compositor de Barcelona, na Serra. Filho de nordestinos, o artista de 27 anos explora a diversidade musical brasileira com muito swing e personalidade na mistura dos ritmos. A novidade da vez é a música “Amor de praia”, já disponível nas redes sociais. Retratando os romances da baía de Vitória, a canção idealiza a história de muitos casais que se conheceram na praia.
“Em recordação a terça reggae, na Curva da Jurema, com surf ao pôr do sol, surgiu a ideia de ‘Amor de Praia’. Como todo bom capixaba que adora a “sensação de natureza”, a música fala sobre os casais que começaram o seu amor nas praias do Estado. A faixa também representa a leveza e o calor do amor no estado que tem nome de Espírito Santo”, disse ao HZ.
“HOJE NÃO DÁ” - PEDRO PEREZ
O artista Pedro Perez chega com tudo no “Tocou, Pocou”, desta semana, com o lançamento de “Hoje não dá”.As dúvidas, expectativas e anseios peculiares da juventude norteiam a nova música do cantor e compositor capixaba. Embora o teor da composição possa remeter a tristeza, Perez deu um ar de positividade à canção, que se estendeu também ao clipe, gravado com a participação de amigos em cenários como llha do Frade, em Vitória, Jacaraípe e Manguinhos, na Serra.
“Esse papo me inspirou a escrever a canção como forma de compartilhar com outros jovens que eles não estão sozinhos com essas interrogações, que os questionamentos são comuns e que está tudo bem. Quero mostrar que, embora haja questionamentos, não podemos desanimar, temos que manter o alto astral, a cabeça erguida e seguir em busca do que tanto queremos”, revela o artista.
"MADE IN GOIÂNIA VOL. 2" - GABRIEL GAVA
O sertanejo Gabriel Gava apresenta seu mais novo projeto, “Made in Goiânia Vol. 2”, já disponível em todas as plataformas digitais. O projeto chega na mesma pegada que seu último lançamento, “Made in Goiânia Vol. 1”, lançado há duas semanas, com três faixas.
Somando quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o dono do hit "Fiorino" coleciona grandes parcerias em sua carreira, como nomes como Naiara Azevedo, em “Delicinha”, e Leo Santana, com “Nem Vai Lembrar de Namorada”. Casado com a Miss Brasil 2010, Débora Lyra, Gabriel chega com muito gás, criatividade e maturidade nessa nova fase. “Respeita Minha Aliança”, “Arroba dos Baby” e “To Mudando”, com participação da dupla Humberto e Ronaldo, integram o novo EP.
“NO MESMO BARCO” - PEDRO DE ALCÂNTARA E BEBÊ KRAMER
O pianista, compositor e arranjador capixaba Pedro de Alcântara lançou a música “No Mesmo Barco”, single que dará nome ao disco em que convida o acordeonista gaúcho Bebê Kramer para apresentar um repertório de música instrumental autoral e que estará nas plataformas digitais em 13 de setembro. O trabalho foi gravado em áudio e vídeo ao vivo no Palácio da Música Sônia Cabral, em Vitória (ES).
O álbum, gravado antes e durante a pandemia, apresenta ao público oito temas com tempero bem brasileiro, incluindo uma composição assinada pelos parceiros. Entre músicas autorais e homenagens, há também duas composições de Maurício de Oliveira, uma do uruguaio Rodrigo Pahlen.
Além do single "No Mesmo Barco" (Pedro de Alcântara), fazem parte desse repertório “Outra vez ao mar” (Pedro de Alcântara), “De Esta Tambien Salgo!” (Rodrigo G. Pahlen), “A Caravaela e o Coral” (Pedro de Alcântara e Bebê Kramer), “Café com Kramer” (Pedro de Alcântara), “Chumbo Grosso” (Pedro de Alcântara, em homenagem ao Gabriel Grossi), “O Choro é Livre” (Maurício de Oliveira) e “Luiza” (Maurício de Oliveira).