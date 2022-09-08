"Tocou, Pocou" traz os lançamentos de  Gabriel Gava, Pedro Perez e mais

O “Tocou, Pocou” não para nem no feriadão. Para deixá-lo ainda mais animado, HZ traz as novidades da música capixaba. Nesta edição vamos conhecer os lançamentos de Gabriel Gava, Pedro Perez, Guarany e Pedro Alcântara. Confira abaixo e atualize a sua playlist.

“AMOR DE PRAIA” - GUARANY

Tiago Barbosa Braga, mais conhecido como Guarany, é um cantor e compositor de Barcelona, na Serra. Filho de nordestinos, o artista de 27 anos explora a diversidade musical brasileira com muito swing e personalidade na mistura dos ritmos. A novidade da vez é a música “Amor de praia”, já disponível nas redes sociais. Retratando os romances da baía de Vitória, a canção idealiza a história de muitos casais que se conheceram na praia.

“Em recordação a terça reggae, na Curva da Jurema, com surf ao pôr do sol, surgiu a ideia de ‘Amor de Praia’. Como todo bom capixaba que adora a “sensação de natureza”, a música fala sobre os casais que começaram o seu amor nas praias do Estado. A faixa também representa a leveza e o calor do amor no estado que tem nome de Espírito Santo”, disse ao HZ.

“HOJE NÃO DÁ” - PEDRO PEREZ

O artista Pedro Perez chega com tudo no “Tocou, Pocou”, desta semana, com o lançamento de “Hoje não dá”.As dúvidas, expectativas e anseios peculiares da juventude norteiam a nova música do cantor e compositor capixaba. Embora o teor da composição possa remeter a tristeza, Perez deu um ar de positividade à canção, que se estendeu também ao clipe, gravado com a participação de amigos em cenários como llha do Frade, em Vitória, Jacaraípe e Manguinhos, na Serra.

“Esse papo me inspirou a escrever a canção como forma de compartilhar com outros jovens que eles não estão sozinhos com essas interrogações, que os questionamentos são comuns e que está tudo bem. Quero mostrar que, embora haja questionamentos, não podemos desanimar, temos que manter o alto astral, a cabeça erguida e seguir em busca do que tanto queremos”, revela o artista.

"MADE IN GOIÂNIA VOL. 2" - GABRIEL GAVA

O sertanejo Gabriel Gava apresenta seu mais novo projeto, “Made in Goiânia Vol. 2”, já disponível em todas as plataformas digitais. O projeto chega na mesma pegada que seu último lançamento, “Made in Goiânia Vol. 1”, lançado há duas semanas, com três faixas.

Somando quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o dono do hit "Fiorino" coleciona grandes parcerias em sua carreira, como nomes como Naiara Azevedo, em “Delicinha”, e Leo Santana, com “Nem Vai Lembrar de Namorada”. Casado com a Miss Brasil 2010, Débora Lyra, Gabriel chega com muito gás, criatividade e maturidade nessa nova fase. “Respeita Minha Aliança”, “Arroba dos Baby” e “To Mudando”, com participação da dupla Humberto e Ronaldo, integram o novo EP.

“NO MESMO BARCO” - PEDRO DE ALCÂNTARA E BEBÊ KRAMER

O pianista, compositor e arranjador capixaba Pedro de Alcântara lançou a música “No Mesmo Barco”, single que dará nome ao disco em que convida o acordeonista gaúcho Bebê Kramer para apresentar um repertório de música instrumental autoral e que estará nas plataformas digitais em 13 de setembro. O trabalho foi gravado em áudio e vídeo ao vivo no Palácio da Música Sônia Cabral, em Vitória (ES).

O álbum, gravado antes e durante a pandemia, apresenta ao público oito temas com tempero bem brasileiro, incluindo uma composição assinada pelos parceiros. Entre músicas autorais e homenagens, há também duas composições de Maurício de Oliveira, uma do uruguaio Rodrigo Pahlen.