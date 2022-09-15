“Tocou, Pocou”: novas músicas de Allan Eller, JrBocca e mais capixabas

Rock progressivo, pop, MPB, reggae e sertanejo. Essa mistura de ritmos forma o “Tocou, Pocou” desta semana. Para consolidar as novidades da semana, vamos conhecer os trabalhos da banda capixaba Açúcar No Malbec, Allan Eller, JrBocca feat. Leandro "Carioca" Bonfim e Kauan Salles.
“ARRUAR” - AÇÚCAR NO MALBEC
Com sete faixas inéditas, a banda capixaba Açúcar No Malbec apresenta o novo álbum chamado “Arruar”. Este é o primeiro lançamento da banda formada por Lucas Pezzin (vocal), Fábio Bissoli (guitarra) e Gustavo Araújo (bateria). O guitarrista revela que o processo de criação foi um pouco caótico, porém genuíno. Satisfeitos com o trabalho, os membros acreditam que o projeto consegue encapsular a sonoridade do grupo na medida do possível.
“O recém lançado álbum é uma construção conjunta da banda. Fruto da contribuição singular de cada músico integrante e também do nosso produtor. ‘Arruar’ conta com sete faixas de variados ritmos, texturas e sonoridades. Com elementos de pop, rock progressivo, MPB e muitos outros, o álbum forma um discurso coeso em sua sequência, mesmo que as músicas possam variar drasticamente de tonalidade”, ressaltou Fábio Bissoli.
"LEMBRANÇAS" - ALLAN ELLER
O “Tocou, Pocou” desta semana também traz o cantor Allan Eller, que lançou o single "Lembranças" nas plataformas digitais. O trabalho, produzido pelo selo Casulo, encerra o hiato de dois anos nos lançamentos do músico capixaba.
Abrindo caminho para uma nova fase na carreira do artista, a faixa vem acompanhada de um videoclipe produzido e dirigido por Melina Furlan Calegari. O single faz parte da coleção de canções escritas pelo artista aos 15 anos de idade e, agora, com novos contornos mostra seu amadurecimento musical desde então
"Tinha a necessidade de me expressar e, mais que expressar, me desafiar na composição, porque tenho tantas coisas a dizer. Até hoje, eu cantei sobre filosofia de vida, relacionamento e fases. 'Lembranças' é a terceira música com essa temática e pretendo explorar novos horizontes nos próximos lançamentos", explica Allan.
“SONHADOR” - JRBOCCA FEAT. LEANDRO "CARIOCA" BONFIM
O cantor JrBocca chega ao quadro musical de HZ com um som de reggae sobre a urgência da recolocação da sociedade preta no Brasil. Com uma letra forte, a canção "Sonhador" fala da expressão do povo como sua maior força. Segundo Bocca, que já está no mercado da música underground desde 1992, a ideia da música também traz um momento de transformação na carreira.
“‘Sonhador’ vem em uma hora de transformação e de recolocação no mercado. A mensagem que temos todos os dias, muitas vezes, é de impossíveis realizações. Percebemos que fazendo o simples podemos nos expressar, e a força do povo é sua expressão. Nunca nos deixaremos abater pelas vontades alheias à nossa natureza”, revelou Bocca.
“PRIMEIRO DE ABRIL” - KAUAN SALLES
Natural de São Gabriel da Palha, Ivan Dos Santos, conhecido como Kauan Salles, está lançando seu novo DVD “Atende Aí”. Até o momento, duas músicas do projeto foram divulgadas nas plataformas digitais, “Atende Aí” (que leva o nome do álbum) e “Primeiro de Abril”, novidade da semana. Aos 12 anos de idade, o capixaba já entrou em sua primeira banda de baile da região como baterista, se destacando e assumindo o posto de vocalista. Com mais de 12 mil seguidores nas redes sociais, Kauan vem conquistando um público de diversas idades.