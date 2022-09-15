“Tocou, Pocou”: novas músicas de Allan Eller, JrBocca e mais capixabas

Rock progressivo, pop, MPB, reggae e sertanejo. Essa mistura de ritmos forma o “Tocou, Pocou” desta semana. Para consolidar as novidades da semana, vamos conhecer os trabalhos da banda capixaba Açúcar No Malbec, Allan Eller, JrBocca feat. Leandro "Carioca" Bonfim e Kauan Salles.

“ARRUAR” - AÇÚCAR NO MALBEC

Com sete faixas inéditas, a banda capixaba Açúcar No Malbec apresenta o novo álbum chamado “Arruar”. Este é o primeiro lançamento da banda formada por Lucas Pezzin (vocal), Fábio Bissoli (guitarra) e Gustavo Araújo (bateria). O guitarrista revela que o processo de criação foi um pouco caótico, porém genuíno. Satisfeitos com o trabalho, os membros acreditam que o projeto consegue encapsular a sonoridade do grupo na medida do possível.

“O recém lançado álbum é uma construção conjunta da banda. Fruto da contribuição singular de cada músico integrante e também do nosso produtor. ‘Arruar’ conta com sete faixas de variados ritmos, texturas e sonoridades. Com elementos de pop, rock progressivo, MPB e muitos outros, o álbum forma um discurso coeso em sua sequência, mesmo que as músicas possam variar drasticamente de tonalidade”, ressaltou Fábio Bissoli.

"LEMBRANÇAS" - ALLAN ELLER

O “Tocou, Pocou” desta semana também traz o cantor Allan Eller, que lançou o single "Lembranças" nas plataformas digitais. O trabalho, produzido pelo selo Casulo, encerra o hiato de dois anos nos lançamentos do músico capixaba.

Abrindo caminho para uma nova fase na carreira do artista, a faixa vem acompanhada de um videoclipe produzido e dirigido por Melina Furlan Calegari. O single faz parte da coleção de canções escritas pelo artista aos 15 anos de idade e, agora, com novos contornos mostra seu amadurecimento musical desde então

"Tinha a necessidade de me expressar e, mais que expressar, me desafiar na composição, porque tenho tantas coisas a dizer. Até hoje, eu cantei sobre filosofia de vida, relacionamento e fases. 'Lembranças' é a terceira música com essa temática e pretendo explorar novos horizontes nos próximos lançamentos", explica Allan.

“SONHADOR” - JRBOCCA FEAT. LEANDRO "CARIOCA" BONFIM

O cantor JrBocca chega ao quadro musical de HZ com um som de reggae sobre a urgência da recolocação da sociedade preta no Brasil. Com uma letra forte, a canção "Sonhador" fala da expressão do povo como sua maior força. Segundo Bocca, que já está no mercado da música underground desde 1992, a ideia da música também traz um momento de transformação na carreira.

“‘Sonhador’ vem em uma hora de transformação e de recolocação no mercado. A mensagem que temos todos os dias, muitas vezes, é de impossíveis realizações. Percebemos que fazendo o simples podemos nos expressar, e a força do povo é sua expressão. Nunca nos deixaremos abater pelas vontades alheias à nossa natureza”, revelou Bocca.

“PRIMEIRO DE ABRIL” - KAUAN SALLES