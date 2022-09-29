Marina Sena traz show inédito para o ES: 'Podem esperar um showzão'

A cantora Marina Sena chega ao ES em outubro com show inédito Crédito: Felipe Khoury

A cantora Marina Sena promete agitar o Espírito Santo com um show inédito no próximo mês. Marcado para o dia 22 de outubro, na Arena Dom Bosco, em Vitória, o Baile Forte ainda levará o melhor do funk com a Furacão 2000. Para saber mais detalhes sobre o novo formato da apresentação, HZ foi até Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a artista.

A convite do Festival Planeta Brasil, nossa equipe assistiu em primeira mão o novo show da dona do hit “Por Supuesto”, no último domingo (25), e ainda falou com Marina após o espetáculo. Em conversa no camarim, a cantora revelou que estava na hora de aumentar a apresentação para deixar ainda mais rico em detalhes e bem ‘costurado’.

Por um momento, depois que eu lancei o meu disco, tudo que a gente fez foi tapar buraco. Tinha que ficar fazendo uma coisa atrás da outra. Nesse novo show, nós tivemos um tempo a mais para pensar em cada detalhe, na introdução, os visuais, as coreografias, os arranjos, backing vocals. Era preciso fazer com que ficasse completamente costurado, o show cresceu e ganhou uma nova energia.

A cantora Marina Sena se apresentou no Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte - MG, no último domingo (25) Crédito: Felipe Khoury

Ansiosa pela vinda ao nosso Estado, Marina ressaltou que irá trazer o novo formato da apresentação para Vitória. “Os shows a partir de agora serão nesse novo formato. Os capixabas podem esperar um showzão, que está sempre evoluindo. Essa apresentação que nós acabamos de criar fica ainda melhor, com certeza no Baile Forte o show já vai estar três passos à frente do que estava hoje” disse.

Nomeada em duas categorias ao Grammy Latino 2023, como Melhor Canção em Língua Portuguesa, ao lado de Liniker, Jão, Criolo, Caetano Veloso, Marisa Monte e Jorge Drexler, e Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com seu álbum solo De Primeira, Marina está vivendo um sonho.

“O meu sonho mais perto é levar os dois Grammys que eu fui indicada. Esse é o meu sonho mais atual”, contou a artista para HZ, que inclusive comemorou seus recém 26 anos nos bastidores do festival de Minas Gerais.

CURIOSIDADES

A dona do hit “Me Toca” contou ainda para HZ alguns hábitos indispensáveis antes de subir ao palco. Segundo Marina, além de deixar a voz preparada para cantar, ela também pede uma ‘ajudinha’ para Deus através de uma breve (e descolada) oração.

"Acho que alguns rituais que eu tenho são o aquecimento vocal e também uma oração. Eu faço uma oraçãozinha bem assim: ‘Ó Deus, estamos juntos, bora comigo’ (risos)”

Além disso, a artista revelou que seu segredo para manter a atenção do público é nunca sair do personagem durante as músicas. Em um show hipnotizante e marcado por danças sensuais, a mineira de Taiobeiras afirma que o importante é deixar ser levada pela letra da canção e interpretar a mensagem que está sendo passada.

“Eu acredito que o que prende a atenção do público nos shows é justamente não sair de cena. Quando estou performando alguma música, fico interpretando aquele personagem daquela canção. Eu não vou sair da cena, tenho que sustentar ela. E até quando eu termino a música e ‘saio’ do personagem para conversar com o público, é como se eu estivesse falando com os meus amigos. Vejo meu público como aliados”