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Música

Jota Quest estreia turnê "JOTA25" em Vitória, no sábado (1°)

Banda desembarca no Espaço Patrick Ribeiro, prometendo uma experiência saudosista, sensorial e futurista no show da turnê iniciada em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 08:00

A banda Jota Quest em show da turnê
A banda Jota Quest em show da turnê "Jota25", realizado em São José dos Campos Crédito: Instagram/@herculesrakauskas
Chegou o momento do Jota Quest apresentar aos capixabas sua nova turnê. Anunciado em abril, "JOTA25 - De Volta ao Novo" acontece no próximo sábado (1°), no Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto. O show promete levar os fãs numa viagem no tempo trazendo os hits e reativando memórias a partir da experiência audiovisual.
O vocalista, Rogério Flausino, falou sobre a importância dessa celebração: “Mais que celebrar os 25 anos de nosso 1º álbum, a “JOTA25” quer celebrar A VIDA. Tantas coisas já aconteceram nesta nossa louca caminhada e continuamos por aqui, juntos, fortes e unidos. Há muito mesmo o que comemorar! É hora de extravasar geral os sentimentos, agradecer as conquistas, matar as saudades, realizar os sonhos e olhar pra frente”.
No repertório, 25 canções que embalaram a vida de boa parte dos brasileiros nas últimas pouco mais de duas décadas, além das novidades de seu 10° álbum de estúdio, em fase de finalização, como os singles "A Voz do Coração" e "Imprevisível", e da recém lançada "Te Ver Superar", já em alta rotação nas players e rádios de todo país.
O show ainda aposta numa experiência sensorial e futurista. Com foco no futuro e repassando a história musical do grupo, o show é dividido em três “atos” (sólido, líquido e gasoso), emulando conceito clássico dos “estados físicos da matéria”.
“Esta série de shows será seguramente um passo à frente nos espetáculos da banda. Unindo criatividade e tecnologia estamos buscando criar uma experiência audiovisual realmente inédita que esperamos, de coração, estar à altura de todo amor destes 5 caras pela banda e de toda a gratidão deles por seus fãs”, comemora Fábio de Lucena, diretor geral do espetáculo.
“A JOTA25 será uma experiência inédita pra gente e pra galera. Estamos voltando com tudo novo pra mais um tanto de vida. Estamos em paz com o futuro. A gente se encontra lá!”, comemora Flausino.

SERVIÇO

  • Jota Quest | Nova Tour “JOTA 25”
  • Quando: sábado (1º), a partir das 21h
  • Onde: Espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória
  • Ingressos: R$ 240,00 (inteira/pista premium); Pista, R$ 180,00 (inteira/pista), à venda na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro e no site blueticket.com.br

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