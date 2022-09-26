Com 50 Cent e Lauryn Hill, Planeta Brasil reuniu diversão e música em BH; veja o que rolou

O rapper 50 Cent foi atração do primeiro dia do Festival Planeta Brasil 2022 Crédito: Festival Planeta Brasil

O Festival Planeta Brasil não só parou Minas Gerais, neste sábado (24) e domingo (25), mas proporcionou ao país uma grande celebração da música. A convite da organização, HZ esteve junto de tudo que rolou por lá. Apesar do atraso para abrir os portões no sábado, por conta de uma liberação do Corpo de Bombeiros, o evento foi salvo pelas atrações que deram um show. Do rap ao pop, passando pelo reggae, indie, MPB e eletrônica, o festival brilhou no line up.

50 Cent, uma das atrações mais aguardadas do primeiro dia de festa, fez com que Belo Horizonte se tornasse um grande clube do início dos anos 2000. Embalado nos maiores sucessos da carreira, Cent agitou mais de 40 mil pessoas no Estádio do Mineirão ao som de “In da Club”, “Candy Shop” e “P.I.M.P”.

Com direito a muitos efeitos visuais, o show do rapper contou com imagens dos clipes emblemáticos ao fundo e o apoio de dois rappers auxiliares no palco. E emoção contagiou quem estava na pista, pista premium e camarote, fazendo com que ninguém ficasse parado por lá.

O rapper 50 Cent foi atração do primeiro dia do Festival Planeta Brasil 2022 Crédito: Festival Planeta Brasil

Além do headliner, o público também curtiu os shows internacionais de Ty Dolla Sign e Sticky Fingers, no sábado (24). A banda australiana, que também esteve presente na última edição do festival, trouxe os maiores sucessos dos álbuns “Caress You Soul”, “Land of Pleasure” e “LEKKERBOY”, lançado neste ano.

A programação do primeiro dia de Festival ainda contou com muitas atrações nacionais nos seis palcos espalhados no Mineirão. Nomes como Natiruts, Iza, Criolo, Jão, Vanessa Da Mata, Planet Hemp e Duda Beat garantiram a festa na capital mineira. Segundo a dona do hit “Bixinho”, a energia do Planeta foi contagiante.

A cantora Duda Beat foi atração do primeiro dia do Festival Planeta Brasil 2022 Crédito: Festival Planeta Brasil

DOMINGO

O domingo (25), segundo e último dia de Festival, foi tomado por muito rap. Matue, Filipe Ret, L7nnon e Teto arrastaram uma multidão nos primeiros horários da festa. Além deles, a cantora Marina Sena também encantou o público com seu novo show. A cantora contou para HZ as novidades que levou ao palco.

“Depois que lancei meu disco, tudo que a gente fez foi tapar buraco. Era preciso elaborar um novo show com mais detalhes, novos arranjos, coreografias, backing vocals, fazer com que ficasse tudo costurado. O show cresceu e ganhou uma nova energia” ressaltou Marina.

A cantora Marina Sena foi atração do segundo dia do Festival Planeta Brasil 2022 Crédito: Festival Planeta Brasil

O último dia de Planeta Brasil também contou com Julian Marley, Xamã, Baco Exu do Blues, Vintage Culture, 2 Chainz e Ms. Lauryn Hill. A estrela da noite, dona do hit “Doo Wop”, encerrou a 10• edição do Planeta Brasil com seus grandes sucessos.

Lauryn Hill no último dia do Planeta Brasil 2022 Crédito: Festival Planeta Brasil

A cantora capixaba Morenna também marcou presença no segundo dia de festa ao lado de muitos famosos e não escondeu a ansiedade pelo show da rapper. “Eu esperei muito para assistir ao show do álbum 'The Miseducation of Lauryn Hill' (1998) ao vivo e hoje é esse dia”, afirmou a artista.

Cantora Morenna marca presença no Planeta Brasil, em MG Crédito: Felipe Khoury

CAPIXABAS NO PLANETA

Os capixabas também fizeram festa no evento, seja no palco como a cantora Budah, que incendiou o palco antes de se apresentar no BKDP em Vitória, ou na pista como os fãs que foram prestigiar seus ídolos.

A capixaba Budah no Festival Planeta Brasil 2022, em MG Crédito: Festival Planeta Brasil

Veterano de Planeta Brasil, o engenheiro mecânico Lucas Subtil, de 25 anos, contou que veio de Vitória só para assistir o show da banda Sticky Fingers. Segundo ele, a banda traz uma essência leve e contagiante em todas as apresentações.

“É uma combinação muito autêntica de rock alternativo, psicodélico e reggae. A energia que a música traz é carregada de referências da Austrália (país de origem da banda) e te faz sentir como se você estivesse lá. Estou muito ansioso para curtir o show deles mais uma vez”, revelou Lucas.

Capixabas no Planeta Brasil: Lucas Subtil e João Antônio Lyra Crédito: Felipe Khoury

Mas também tem capixaba que foi pela primeira vez. O economista João Antônio Lyra, de 24 anos, disse que não via a hora do Planeta Brasil chegar. Para ele, o festival é uma grande oportunidade de receber artistas de grande porte, como o rapper 50 Cent, mas com uma pegada intimista de uma festa “para amigos”.