Capixabas curtem o primeiro dia do festival Planeta Brasil, em MG

Capixabas no Planeta Brasil: João Antônio Lyra e Lucas Subtil Crédito: Felipe Khoury

Já dizia 50 Cent, “You can find me in the club”. E neste sábado (24), os brasileiros - e capixabas de plantão - também vão poder encontrar o rapper no Festival Planeta Brasil, que acontece neste sábado (24) e domingo (25), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Contando ainda com Ty Dolla Sign, Ms. Lauryn Hill, 2 Chainz e Sticky Fingers no headline, o evento promete parar "Beagá" neste fim de semana.

Convidado da organização, HZ não ficou de fora dessa festa. Mais de 100 artistas vão passar pelos dois dias no Mineirão. São diversas apresentações nas áreas interna e externa do estádio.

Marcado para abrir os portões ao 12h, o Festival Planeta Brasil 2022 sofreu um atraso de quase três horas por conta de uma liberação do Corpo de Bombeiros. Apesar do imprevisto, os shows começaram às 15h30, com a cantora Duda Beat.

Chegando ao evento, já demos de cara com capixabas que foram curtir o maior festival fora do eixo Rio - São Paulo. Veterano de Planeta Brasil, o engenheiro mecânico Lucas Subtil, de 25 anos, contou que veio de Vitória só para assistir o show da banda Sticky Fingers, que também esteve presente na edição de 2020 do festival. Segundo ele, a banda traz uma essência leve e contagiante em todas as apresentações.

Capixabas no Planeta Brasil: o engenheiro mecânico Lucas Subtil, de 25 anos, foi curtir a festa Crédito: Felipe Khoury

“É uma combinação muito autêntica de rock alternativo, psicodélico e reggae. A energia que a música traz é carregada de referências da Austrália (país de origem da banda) e te faz sentir como se você estivesse lá. Estou muito ansioso para curtir o show deles mais uma vez”, revelou Lucas.

Mas também tem capixaba indo pela primeira vez. O economista João Antônio Lyra, de 24 anos, disse que não via a hora do Planeta Brasil chegar. Para ele, o festival é uma grande oportunidade de receber artistas de grande porte, como o rapper 50 Cent, mas com uma pegada intimista de uma festa “para amigos”.

“É um festival de grande escala, mas com uma proposta mais intimista. Parece que estamos curtindo um show feito para gente, sem muita distância do artista com os fãs. Eu estou impressionado com a estrutura e também com as atrações escolhidas. Tem sido uma boa experiência viver o Planeta”, disse João.

Capixabas no Planeta Brasil: o economista João Antônio Lyra, de 24 anos, foi curtir a banda Sticky Fingers Crédito: Felipe Khoury

No line-up estão grandes nomes da música contemporânea brasileira e internacional, um grande encontro entre o rap, hip-hop, pop, rock, MPB e a música eletrônica. O lendário 50cent será um dos headliners do palco principal da festa neste sábado (24), às 22h30. Com mais 20 anos de sucessos e mais de 11 milhões de cópias vendidas em dois de seus álbuns, o artista é conhecido mundialmente por hits que marcaram gerações.

Além dele, nomes como Miss Lauryn Hill – artista que recebeu mais de 11 indicações ao Grammy apenas em seu primeiro álbum - Ty Dolla Sign, 2 chainz, Julian Marley (filho do lendário Bob Marley) e Stick Fingers prometem grandes espetáculos no Planeta Brasil.

O grupo de amigos Joao Vitor Freitas, Guilherme Recla, Leo Lyrio, Renan Gonçalves e Lara Gonçalves estão ansiosos pelo show do Sticky Fingers e do rapper 50 Cent. “Esse festival é incrível, eu vim com meus amigos curtir vários shows nacionais. Mas além disso, estamos ansiosos pelo Sticky Fingers, essa banda é uma referência pra gente”, disse Léo Lyrio.

Capixabas no Planeta Brasil: Joao Vitor Freitas, Guilherme Recla, Leo Lyrio, Renan Gonçalves e Lara Gonçalves Crédito: Felipe Khoury

UNIÃO DE FESTIVAIS

O grande elenco nacional desta edição conta ainda com Vintage, Natiruts, Planet Hemp & Black Alien, Criolo, Baco Exu do Blues + Urias + Muse Maia, Marcelo Falcão, Jao, Anavitoria, Djonga & A Quadrilha, Xamã, Black Alien & D2, Matuê ft Teto, Filipe Ret, Vanessa da Mata e mais 30 artistas.

Esta edição é a maior de todos os tempos, pois o Planeta, além de se unir ao Festival de Verão, também se conectou ao maior evento de música eletrônica de Minas Gerais: o BH Dance Festival, que terá dois palcos dedicados especialmente para a música eletrônica, contando com sets explosivos de Anabele Englund , Cat Dealers, Chemical Surf, Dubdogz, Dubfire, Gui Borato, Illusionize, KC Lights, Kream, Vini Vici e mais 40 DJs compondo o line.

O empresário Arthur Taqueti, de 24 anos, disse que veio de Linhares, norte do Espírito Santo, para acompanhar o show do artista Vintage Culture. Empolgado pela parte de música eletrônica do festival, que ocupa a área do gramado do Mineirão, o linharense revelou que sempre vai atrás de festivais como o Planeta Brasil.

“Eu vim para acompanhar o show do Vintage. Sempre que eu posso, eu vou show dele. Tanto em Belo Horizonte como em Vitória, estou sempre presente. A minha expectativa é das melhores e tenho certeza de que será um dia inesquecível”, afirmou Arthur.