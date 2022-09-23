  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • TendaLAB: Rodrigo Amarante e Gabriela Brown abriram evento na Prainha; fotos
Cultura

TendaLAB: Rodrigo Amarante e Gabriela Brown abriram evento na Prainha; fotos

Além do carioca e da capixaba, Ayrton Montarroyos agitou a primeira noite do festival de música gratuito. Evento segue nesta sexta e sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 13:25

Rodrigo Amarante, Gabriela Brown e Ayrton Montarroyos abriram o Tendalab, na Prainha, em Vila Velha, nesta quinta (22)
Rodrigo Amarante relembrou até sucesso dos Los Hermanos no palco do Tendalab, na Prainha Crédito: Luiz Eduardo Neves/PMVV
A música brasileira tomou conta da cidade de Vila Velha! O primeiro dia do Festival Tenda LAB, na quinta-feira (22), levou para o Parque da Prainha os shows de Ayrton Montarroyos, Gabriela Brown e Rodrigo Amarante, em um evento gratuito. (Abaixo você confere os vídeos das apresentações e fotos de quem curtiu a festa)
Pontualmente, às 22 horas, Ayrton Montarroyos subiu ao palco cantando GilGal, uma das canções mais recentes de Caetano Veloso, inspiração do artista para o show "Alguém Cantando Caetano". No repertório, músicas de várias fases do artista, como Um Índio e Samba da Cabeça. “É um prazer estar em Vitória pela primeira vez e cantando Caetano Veloso, esse artista para quem devemos tanto”, disse o cantor no palco.
Depois o groove tomou conta da programação com o show de Gabriela Brown. A artista cantou as canções do seu primeiro álbum, "Zeugma, como Bonito é o Quê?" e "Meu Carnaval", além do single mais recente, "Minha Voz". “Que delícia estar de volta aos palcos depois de tanto tempo!”, disse a cantora, que entregou uma performance vibrante.
Encerrando a primeira noite, Rodrigo Amarante cantou músicas de "Drama", seu trabalho mais recente. O artista surpreendeu o público, já no final da apresentação, ao cantar "O Vento", música da sua fase Los Hermanos, cantada em coro pela plateia.

FOTOS DA PRIMEIRA NOITE DO TENDALAB

Fotos da primeira noite do Tendalab, na Prainha, em Vila Velha, nesta quinta (22)

TENDALAB CONTINUA

Nesta sexta-feira (23), quem sobe ao palco é a revelação Cesar Soares, Silvero Pereira e Banda Paralela na estreia nacional do show Tributo a Belchior, o punk brega de Roberta de Razão e a irreverência de Getúlio Abelha. Toda programação é gratuita.
O Festival TendaLab conta com o patrocínio da ES Gás, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta a promoção do HZ e da Rede Gazeta. Tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vila Velha. O evento é uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

