TendaLAB: Rodrigo Amarante e Gabriela Brown abriram evento na Prainha; fotos

A música brasileira tomou conta da cidade de Vila Velha! O primeiro dia do Festival Tenda LAB, na quinta-feira (22), levou para o Parque da Prainha os shows de Ayrton Montarroyos, Gabriela Brown e Rodrigo Amarante, em um evento gratuito. (Abaixo você confere os vídeos das apresentações e fotos de quem curtiu a festa)
Pontualmente, às 22 horas, Ayrton Montarroyos subiu ao palco cantando GilGal, uma das canções mais recentes de Caetano Veloso, inspiração do artista para o show "Alguém Cantando Caetano". No repertório, músicas de várias fases do artista, como Um Índio e Samba da Cabeça. “É um prazer estar em Vitória pela primeira vez e cantando Caetano Veloso, esse artista para quem devemos tanto”, disse o cantor no palco.
Depois o groove tomou conta da programação com o show de Gabriela Brown. A artista cantou as canções do seu primeiro álbum, "Zeugma, como Bonito é o Quê?" e "Meu Carnaval", além do single mais recente, "Minha Voz". “Que delícia estar de volta aos palcos depois de tanto tempo!”, disse a cantora, que entregou uma performance vibrante.
Encerrando a primeira noite, Rodrigo Amarante cantou músicas de "Drama", seu trabalho mais recente. O artista surpreendeu o público, já no final da apresentação, ao cantar "O Vento", música da sua fase Los Hermanos, cantada em coro pela plateia.
Nesta sexta-feira (23), quem sobe ao palco é a revelação Cesar Soares, Silvero Pereira e Banda Paralela na estreia nacional do show Tributo a Belchior, o punk brega de Roberta de Razão e a irreverência de Getúlio Abelha. Toda programação é gratuita.
O Festival TendaLab conta com o patrocínio da ES Gás, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta a promoção do HZ e da Rede Gazeta. Tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vila Velha. O evento é uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).