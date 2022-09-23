“Meu microfone é arma para combater o errado”, diz Iza, que faz show no ES domingo

Eu sempre digo que só temos a noção do papel que exercemos na vida das pessoas quando elas nos retornam as vivências delas com a nossa música ou as experiências que elas tiveram lendo uma entrevista nossa ou nos vendo na TV. Tem sido especial demais saber que algumas pessoas me têm como representante, porque eu senti muita falta de me sentir representada quando era mais nova. Quando as pessoas me procuram para falar que se inspiram em mim, é um combustível muito forte e potente que me estimula a seguir meu caminho. Eu falo de temas como racismo ou empoderamento feminino porque é o que eu vivi, não posso fugir disso. Seria muita hipocrisia da minha parte viver tudo o que eu vivi e não falar sobre isso, não apontar as coisas que são importantes, não usar o meu espaço privilegiado para discutir esses temas.