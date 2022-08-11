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No Kléber Andrade

Bekoo das Pretas anuncia Iza como atração principal no dia 25 de setembro

Cantora foi anunciada nesta quarta-feira (10), através das redes sociais do "BKDP". O festival ainda contará com shows de Baco Exu do Blues, BK e Tati Quebra Barraco, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 14:21

Show da cantora Iza no palco Sunset, no terceiro dia do Rock in Rio, no parque Olímpico (zona oeste do Rio)
A cantora Iza irá se apresentar no BKDP Festival no dia 25 de setembro, em Cariacica Crédito: 29.set.2019/Folhapress
Após anunciar Baco Exu do Blues, BK e Tati Quebra Barraco em sua programação, o festival Bekoo das Pretas confirmou a cantora Iza como atração principal do dia 25 de setembro. Chamado de "BKDP Festival", o evento acontece entre os dias 24 e 25 de setembro, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O anúncio foi divulgado através das redes sociais, nesta quarta-feira (10).
Serão mais de 30 atrações nos dois dias de evento - que estão sendo anunciadas aos poucos. Flora Matos, Dudu MC, Budah, Afronta, Afari, VK Mac, Gegeo, DJ Tamy e Afrolai também estão confirmados nesta primeira edição.
“O BKDP é a expansão de uma plataforma de um movimento cultural. O Bekoo das Pretas se consolida como um movimento quando expande suas atividades para além das festas, mas para formações e um estilo de vida. O BKDP Festival é essa grande celebração anual de tudo que temos feito e pretendemos fazer”, afirmou a organizadora do evento, Priscila Gama.
O BKDP Festival é promovido pela Instituição Das Pretas, que prega o protagonismo negro feminino e periférico na sociedade. De acordo com Priscila, a maior parte das atrações neste ano é composta por mulheres. Além disso, as posições de lideranças do evento também são femininas, uma conquista para o movimento.
“O Bekoo das Pretas é o único festival musical capixaba 100% preto e com uma line up 80% formada por identidades femininas. Todas as lideranças são comandadas por mulheres pretas, isso é um diferencial porque o mundo do entretenimento ainda não é um lugar que vemos mulheres negras nessa articulação. Essa é uma maneira de fazer o ‘black money’ circular dentro da comunidade”, ressaltou Priscila.
Os ingressos já estão à venda através do site do BKDP e custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Não haverá camarotes e lounges, apenas pista. Segundo Priscila, a expectativa é que 50 mil pessoas passem pelo Kléber Andrade nos dois dias de evento.
“A importância de tudo é reapropriar dessa cultura preta e periférica do ponto de vista comercial. Normalmente o rap e o funk são operados por pessoas pretas, mas não são agenciados por elas. Ou seja, o negócio em si não é acessado por pretos. Poder acessar e dividir isso é muito importante para nós”, finalizou a organizadora.
  • SERVIÇO
  • BKDP Festival
  • Quando: 24 e 25 de setembro
  • Onde: Estádio Kleber Andrade - R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica
  • Horário: às 14:00
  • Atrações: Baco Exu do Blues, Budah, BK, Tati Quebra Barraco, Dudu MC, Afronta, Gegeo DJ Tamy, Afrolai e mais.
  • Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Não haverá camarotes ou lounges, apenas pista.
  • Pontos de venda: no site do BKDP

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