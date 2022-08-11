De festival do imigrante ao da moqueca: as festas em Anchieta até o fim do ano

Apostando na cultura e no turismo, Anchieta segue com uma agenda lotada de eventos até o fim do ano. São festividades que prometem movimentar o comércio local e levar turistas ao interior e balneários do município, marcando tradições, a gastronomia e a cultura local.
De início, temos a 15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes marcada para o início de setembro. No mesmo mês, acontece o Liquida Anchieta, o Festival da Moqueca Capixaba e a 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra.
Para o secretário de Turismo, Caio Mozer, as datas foram divulgadas para as pessoas poderem se agendar, principalmente os comerciantes e turistas que frequentam os balneários de Anchieta. “São eventos importantes que movimentam o município, principalmente a região onde acontecem, fomentando a economia local”, disse.
CONFIRA ABAIXO O CALENDÁRIO DE ANCHIETA
- 15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes
- Local: Alto Pongal
- Data: 3 e 04 de setembro
- O que tem por lá: música e comidas típicas, além de desfile cultural. A caminhada percorre 41 km, iniciando na sede de Anchieta até a vila, onde ocorre o festival.
- Liquida Anchieta | 14ª edição
- Local: Praça São Pedro
- Data: 07 a 10 de setembro
- O que tem por lá: Descontos imperdíveis oferecido pelas lojas participantes, além de sorteio de prêmios e música ao vivo.
- 6º Festival da Moqueca Capixaba
- Local: Castelhanos
- Data: 7 a 11 de setembro
- O que tem por lá: Preparo da maior moqueca capixaba em panela de barro, oferta de preços especiais nas versões da iguaria nos restaurantes e quiosques da orla. Música ao vivo e apresentações culturais. Caminhada que terá início na Praia de Mãe-Bá até o balneário.
- 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra
- Local: Alto Joeba
- Data: 18 de setembro
- O que tem por lá: Música ao vivo do gênero, pratos típicos e apresentações culturais.
- Festival Capixaba de Frutos do Mar
- Local: Iriri
- Data: 12 a 16 de outubro
- O que tem por lá: Espaço gastronômico ao aulas show, apresentações culturais, música ao vivo, comercialização de pratos com preços especiais nos estabelecimentos do balneário.
- 3ª edição do Ubu Blue Fest
- Local: Ubu
- Data: 02 a 04 de dezembro
- O que tem por lá: Música ao vivo, cerveja artesanal, pratos típicos e apresentações culturais.