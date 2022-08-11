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De festival do imigrante ao da moqueca: as festas em Anchieta até o fim do ano

Prefeitura de Anchieta divulgou o calendário com os principais eventos do município para preparar comerciantes e turistas que desejam visitar a cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:31

Festa da Imigração Italiana de Alto Pongal, em Anchieta
Festa da Imigração Italiana de Alto Pongal, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Apostando na cultura e no turismo, Anchieta segue com uma agenda lotada de eventos até o fim do ano. São festividades que prometem movimentar o comércio local e levar turistas ao interior e balneários do município, marcando tradições, a gastronomia e a cultura local.
De início, temos a 15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes marcada para o início de setembro. No mesmo mês, acontece o Liquida Anchieta, o Festival da Moqueca Capixaba e a 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra.
Para o secretário de Turismo, Caio Mozer, as datas foram divulgadas para as pessoas poderem se agendar, principalmente os comerciantes e turistas que frequentam os balneários de Anchieta. “São eventos importantes que movimentam o município, principalmente a região onde acontecem, fomentando a economia local”, disse.

CONFIRA ABAIXO O CALENDÁRIO DE ANCHIETA

  • 15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes
  • Local: Alto Pongal
  • Data: 3 e 04 de setembro
  • O que tem por lá: música e comidas típicas, além de desfile cultural. A caminhada percorre 41 km, iniciando na sede de Anchieta até a vila, onde ocorre o festival.

  • Liquida Anchieta | 14ª edição
  • Local: Praça São Pedro
  • Data: 07 a 10 de setembro
  • O que tem por lá: Descontos imperdíveis oferecido pelas lojas participantes, além de sorteio de prêmios e música ao vivo.

  • 6º Festival da Moqueca Capixaba
  • Local: Castelhanos
  • Data: 7 a 11 de setembro
  • O que tem por lá: Preparo da maior moqueca capixaba em panela de barro, oferta de preços especiais nas versões da iguaria nos restaurantes e quiosques da orla. Música ao vivo e apresentações culturais. Caminhada que terá início na Praia de Mãe-Bá até o balneário.

  • 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra
  • Local: Alto Joeba
  • Data: 18 de setembro
  • O que tem por lá: Música ao vivo do gênero, pratos típicos e apresentações culturais.

  • Festival Capixaba de Frutos do Mar
  • Local: Iriri
  • Data: 12 a 16 de outubro
  • O que tem por lá: Espaço gastronômico ao aulas show, apresentações culturais, música ao vivo, comercialização de pratos com preços especiais nos estabelecimentos do balneário.

  • 3ª edição do Ubu Blue Fest
  • Local: Ubu
  • Data: 02 a 04 de dezembro
  • O que tem por lá: Música ao vivo, cerveja artesanal, pratos típicos e apresentações culturais.

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