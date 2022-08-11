De festival do imigrante ao da moqueca: as festas em Anchieta até o fim do ano

Festa da Imigração Italiana de Alto Pongal, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Apostando na cultura e no turismo, Anchieta segue com uma agenda lotada de eventos até o fim do ano. São festividades que prometem movimentar o comércio local e levar turistas ao interior e balneários do município, marcando tradições, a gastronomia e a cultura local.

De início, temos a 15ª Festa da Imigração Italiana e 16º Passos dos Imigrantes marcada para o início de setembro. No mesmo mês, acontece o Liquida Anchieta, o Festival da Moqueca Capixaba e a 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra.

Para o secretário de Turismo, Caio Mozer, as datas foram divulgadas para as pessoas poderem se agendar, principalmente os comerciantes e turistas que frequentam os balneários de Anchieta. “São eventos importantes que movimentam o município, principalmente a região onde acontecem, fomentando a economia local”, disse.

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