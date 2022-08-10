Espírito Geek reúne games, música e humor na Serra no fim de semana

Espírito Geek terá torneio de League of Legends Crédito: Shop. Mestre Álvaro/Divulgação

Os nerds capixabas de plantão tem um encontro garantido neste fim de semana. No sábado (13) e domingo (14), acontece o Festival Espírito Geek no Shopping Mestre Álvaro, no bairro Eurico Salles, que promete reunir 2 mil pessoas em mais de 20 horas de programação.

No melhor estilo Comic-Con, o evento será montado numa área logo abaixo da praça de alimentação do Shopping Mestre Álvaro. Durante os dois dias, o Espírito Geek começa às 11h vai até o fim do dia, com campeonatos de E-Sports transmitidos ao vivo, oficinas, exposição de quadrinhos, desfile de cosplay, área para jogar RPG e boardgames, além de um palco com atrações que acontecem durante o dia inteiro, como palestras e apresentações de bandas, grupos de dança Kpop, shows de stand-up comedy, e muito mais.

"Buscando entrar no calendário nacional dos grandes eventos do gênero, o Espírito Geek não poderia ser diferente, apostamos então em diversidade e representação das mais diversas manifestações culturais que interessam os fãs da cultura pop", destaca Willyam Emmerich Dutra, que em junho produziu o primeiro torneio de League of Legends com premiação alta no Estado.

Por falar nos torneios, estão garantidos nesta edição do Espírito Geek os de League of Legends e Valorant, para quem joga no PC, e de Wild Rift e Freefire, para quem joga no celular. A entrada no Festival Espírito Geel custa a partir R$ 30 e os ingressos podem ser comprados no evento ou pelo site oficial do festival.

“A produção capixaba estará em destaque concentrando tudo que o estado é capaz de fazer no mundo geek. Convidados da terrinha apresentarão seus produtos e palestrarão sobre sua forma de produzir. Talentos e empreendedores encontrarão oportunidade de aprender e se aprimorar durante o evento. Serão abordados temas como plataformas de financiamentos coletivos, com palestras que abordam temas de estímulo para o geek que pretende estourar a bolha e produzir além de consumir”, detalha Will.

Um dos momentos mais aguardados da programação será a palestra com o jogador profissional de Freefire, o capixaba Weedzão, que vai acontecer no sábado, às 19h. Bicampeão mundial de Freefire, ele irá compartilhar com os presentes sobre sua trajetória e o caminho percorrido para se tornar um gamer profissional.

Além disso, palestras da 101 Games e Concep Games também estão entre os destaques do evento, junto com os shows de Felicia Rock, uma das artistas mais influentes da música Geek no Brasil, do grupo de Kpop Random Play e do desfile de Cosplay.

"Hoje o geek não tem mais a mesma vergonha de manifestar suas preferências, pelo contrário exaltam orgulhosamente seus ídolos e personagens que admiram, um exemplo disso é a quantidade de cosplayers que vamos ter desfilando no evento, esperamos pelo menos 100 pessoas caracterizadas, só desfilando oficialmente no evento temos 40 selecionados", diz o produtor.

Além dos diversos espaços para todas as atividades da programação, o Festival contará com uma área de alimentação com petiscos e bebidas, além do suporte das grandes franquias presentes no shopping onde acontece o evento. Para os pequenos, também haverá uma área kids, permitindo que os participantes possam ficar o dia todo dentro do evento.

SERVIÇO

FESTIVAL ESPÍRITO GEEK

Quando: sábado (13) e domingo (14), a partir das 11h



sábado (13) e domingo (14), a partir das 11h Onde: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra



Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra Ingressos: R$ 30, à venda no dia do evento ou no site do festival



PROGRAMAÇÃO DE PALCO