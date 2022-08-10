FestCine Pedra Azul exibe mais de 40 filmes gratuitos pela internet até domingo

O curta-metragem capixaba "Reno" terá pré-estreia no Festival de Cinema de Pedra Azul Crédito: Folgazões

Em seu terceiro ano consecutivo em formato on-line, o FestCine Pedra Azul chega a sua quinta edição apostando cada vez mais no fomento e na descentralização do audiovisual.

até domingo (14), 42 obras em vários formatos, seja longa-metragem, curta, animação, documentários e web séries, de mais de 10 países. Gratuitamente, e pelo site oficial do evento , a mostra exibirá,em vários formatos, seja longa-metragem, curta, animação, documentários e web séries, de mais de

Os projetos concorrem ao Troféu Rota do Lagarto em 30 categorias. Ao todo, foram mais de 320 produções inscritas no processo de seleção. Por questões comerciais, alguns títulos internacionais serão exibidos apenas para a banca de jurados.

"Tínhamos uma parceria com um hotel de Pedra Azul. O mesmo, com a pandemia, foi remanejado para uma nova administração, que está se reorganizando internamente. Tivemos a opção de fazer o evento presencial em outro espaço neste ano, mas resolvemos continuar investindo no mesmo estabelecimento, ficando tudo acordado para voltarmos presencialmente em 2023. O FestCine Pedra Azul também voltará a ser realizado em maio, época que abre a temporada de inverno de Domingos Martins", adiantou Marcoz Gomez, diretor e organizador da mostra.

Um dos destaques do evento para 2022 será uma homenagem à atriz Malu Mader, que acontece domingo (13), a partir das 18h, quando também rola a cerimônia de premiação.

"Mesmo sendo uma atriz mais conhecida pelo grande público por seus trabalhos na televisão, Malu Mader é bem atuante no cinema, se destacando em filmes como "Bellini e a Esfinge", com roteiro assinado pelo marido, Tony Bellotto, "O Invasor" e "Feliz Ano Velho". Além de grande atriz, Malu também é muito engajada, respeitada e querida pelos colegas, especialmente por sua postura profissional. Em 2023, ela deve vir ao festival presencial", detalha Gomez.

CINEMA CAPIXABA

Entre os projetos exibidos no FestCine Pedra Azul, estão duas produções capixabas, os curtas-metragens "Reno", de Leonardo Magalhães, do grupo Folgazões, e "O E.T. de Varginhalta", de Victorhugo Passabon Amorim. Ambos serão apresentados no site do evento, a partir das 20h, nesta quinta-feira (11).

"Reno" foi produzido em meados de 2019, de forma independente, e filmado em Domingos Martins. É, em grande parte, falado em hunsrik (idioma da região conhecida como Renânia) e conta com a participação de descendentes dos imigrantes renanos, todos agricultores, como atores nos papeis principais.

Na trama, os dramas de Reno (Delmir Littig), que retorna após receber a notícia de que sua mãe está com problemas de saúde. Ao chegar em casa, a matriarca (Lucilia Littig) pede para que ele convença seu irmão, Meno (Adilson Kuster), de vender sua propriedade, pois estão em má situação financeira.

Após a exibição no festival, "Reno" terá uma projeção presencial em Domingos Martins, em data e espaço ainda a serem definidos pelo realizador.

Cena do curta capixaba "O E.T. de Varginhalta", de Victorhugo Passabon Amorim, em cartaz no FestCine Pedra Azul Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Vargem Alta

"O E.T. de Varginhalta", por sua vez, brinca com várias técnicas cinematográficas para "mostrar" como ficou Vargem Alta (pacata cidade do Sul do Estado) um ano após a visita de um extraterrestre (!). Através de relatos e imagens de arquivos, conhecemos a história dos moradores que tiveram contato com o ser intergaláctico.

O curta-metragem conta participação de personagens conhecidos na cidade, como a Dona Ana Partelli, antiga zeladora do presépio mecânico de Jaciguá, e Pedro Ivan Pereira, conhecido como o "Seu Paraíba".

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