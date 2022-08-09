Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Planetário de Vitória realiza sessões sem agendamentos em  agosto
Entrada gratuita

Planetário de Vitória realiza sessões sem agendamentos em  agosto

A programação é gratuita e acontece sempre às sextas-feiras, a partir das 18h, sendo três sessões abertas ao público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 16:06

Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes
Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França
Sextou no Planetário de Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao longo de todo mês de agosto, o Centro de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) oferece ao público sessões sem a necessidade de agendamento prévio. A programação é gratuita e acontece nos dias 12, 19 e 26 deste mês, a partir das 18h, com três sessões abertas ao público.
Mas é preciso se organizar e chegar cedo, pois há um limite de 30 pessoas na cúpula onde são feitas as projeções. As entradas são distribuídas a partir das 17h30. Além disso, é obrigatório usar máscara e apresentar comprovação de vacina contra a Covid-19, regras instituídas pela Ufes.

PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Na próxima sexta-feira (12), três sessões estão programadas. Às 18h, "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo" mostra uma festa de cores e sons em um tour por 6 templos maias: San Gervasio, Chichén Itzá, Uxmal, Edzná, Palenque e Bonampak. O espectador é convidado a mergulhar em um mundo maia de conhecimento sobre a importância das orientações de seus templos em relação ao movimento de alguns astros como o Sol, a Lua e Vênus.
A produção é o primeiro filme para cúpula completamente feito no México, financiado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, produzido pela Frutos Digitales com o apoio do European Southern Observatory (ESO).
Em seguida, às 18h30, o filme "Reconhecimento do céu" mostra como reconhecer o Céu Noturno, identificando algumas constelações e o movimento anual aparente do Sol de cada estação do ano. Destaca-se principalmente o papel fundamental do reconhecimento do Céu para a contagem do tempo e localização.
Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes
Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França
A projeção também apresenta a mitologia ligada às figuras das constelações, sensibilizando o público sobre a importância para a memorização e a passagem deste conhecimento ao longo das gerações. Ao final, os espectadores descobrem que esse conhecimento sobre o Céu foi fundamental para o desenvolvimento humano ao longo da História., como a criação dos primeiros calendários e organização das atividades econômicas e sociais. 
Às 19h30, a sessão tem a mesma programação, "Reconhecimento do céu", mas com um conteúdo voltado ao público infantil, levando à familiarização das constelações pelas crianças.

UNIVERSO DE AVENTURAS

No dia 19 de agosto, haverá uma nova sessão, também às 18h, para "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo". Já na projeção de 18h30, a programação é "Sistema Solar: Universo de aventuras", que mostra os principais astros que compõem o Sistema Solar.
Por fim, no último horário da noite, às 19h30, será a vez de "Sistema Solar: Visão do universo", promovendo a compreensão da formação do sistema solar, suas características principais e seu fim. Utiliza as diferentes fases da evolução estelar para oferecer um conhecimento abrangente do universo como um todo: começando com nebulosas e indo até os buracos negros.

OLHO NO CÉU

Na última sexta-feira do mês, dia 26, a programação terá o filme "Da Terra ao Universo". A viagem de 30 minutos através do tempo e espaço mostra, por meio de uma combinação de visões e sons, o Universo que nos é revelado pela ciência. O show foi produzido para o Planetário Supernova do ESO, em Munique, na Alemanha, e disponibilizado para a comunidade mundial de planetários. 
Às 18h30, o filme "Fantasma do Universo" conta desde a jornada de prótons que percorrem o maior colisor de partículas do mundo na Europa até a visualização do Big Bang e do cosmos emergente. A produção é um novo show projetado para inserir o público na busca por matéria escura. 
Encerrando a programação, às 19h, tem o Projeto Ciência no Planetário. O professor-doutor Sandro Ricardo de Souza aborda com o público a captação de imagens recentes feitas pelo telescópio James Webb, desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha.
  • SERVIÇO
  • Planetário de Vitória
  • Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.
  • Entrada gratuita

  • PROGRAMAÇÃO
  • 12 de agosto
  • 18h: Arqueoastronomia Maia
  • 18h30: Reconhecimento do céu (jovem/adulto)
  • 19h30: Reconhecimento do céu (infantil)

  • 19 de agosto
  • 18h: Arqueoastronomia Maia
  • 18h30: Sistema Solar: Universo de aventuras
  • 19h30: Sistema Solar: Visão do Universo

  • 26 de agosto
  • 18: Da Terra ao Universo
  • 18h30: Fantasma do Universo
  • 19h30: Projeto Ciência no Planetário, com o professor-doutor Sandro Ricardo de Souza

Veja Também

Inscrições para 1° Festival de Música Primavera Teresense seguem até dia 15

Museu do Ipiranga: estrutura de quase 130 anos reabrirá no dia 7 de setembro

Capixaba terá disco produzido por Brad Shultz, do 'Cage The Elephant'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados