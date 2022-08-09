Planetário de Vitória realiza sessões sem agendamentos em  agosto

Sextou no Planetário de Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao longo de todo mês de agosto, o Centro de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) oferece ao público sessões sem a necessidade de agendamento prévio. A programação é gratuita e acontece nos dias 12, 19 e 26 deste mês, a partir das 18h, com três sessões abertas ao público.
Mas é preciso se organizar e chegar cedo, pois há um limite de 30 pessoas na cúpula onde são feitas as projeções. As entradas são distribuídas a partir das 17h30. Além disso, é obrigatório usar máscara e apresentar comprovação de vacina contra a Covid-19, regras instituídas pela Ufes.
PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Na próxima sexta-feira (12), três sessões estão programadas. Às 18h, "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo" mostra uma festa de cores e sons em um tour por 6 templos maias: San Gervasio, Chichén Itzá, Uxmal, Edzná, Palenque e Bonampak. O espectador é convidado a mergulhar em um mundo maia de conhecimento sobre a importância das orientações de seus templos em relação ao movimento de alguns astros como o Sol, a Lua e Vênus.
A produção é o primeiro filme para cúpula completamente feito no México, financiado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, produzido pela Frutos Digitales com o apoio do European Southern Observatory (ESO).
Em seguida, às 18h30, o filme "Reconhecimento do céu" mostra como reconhecer o Céu Noturno, identificando algumas constelações e o movimento anual aparente do Sol de cada estação do ano. Destaca-se principalmente o papel fundamental do reconhecimento do Céu para a contagem do tempo e localização.
A projeção também apresenta a mitologia ligada às figuras das constelações, sensibilizando o público sobre a importância para a memorização e a passagem deste conhecimento ao longo das gerações. Ao final, os espectadores descobrem que esse conhecimento sobre o Céu foi fundamental para o desenvolvimento humano ao longo da História., como a criação dos primeiros calendários e organização das atividades econômicas e sociais.
Às 19h30, a sessão tem a mesma programação, "Reconhecimento do céu", mas com um conteúdo voltado ao público infantil, levando à familiarização das constelações pelas crianças.
UNIVERSO DE AVENTURAS
No dia 19 de agosto, haverá uma nova sessão, também às 18h, para "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo". Já na projeção de 18h30, a programação é "Sistema Solar: Universo de aventuras", que mostra os principais astros que compõem o Sistema Solar.
Por fim, no último horário da noite, às 19h30, será a vez de "Sistema Solar: Visão do universo", promovendo a compreensão da formação do sistema solar, suas características principais e seu fim. Utiliza as diferentes fases da evolução estelar para oferecer um conhecimento abrangente do universo como um todo: começando com nebulosas e indo até os buracos negros.
OLHO NO CÉU
Na última sexta-feira do mês, dia 26, a programação terá o filme "Da Terra ao Universo". A viagem de 30 minutos através do tempo e espaço mostra, por meio de uma combinação de visões e sons, o Universo que nos é revelado pela ciência. O show foi produzido para o Planetário Supernova do ESO, em Munique, na Alemanha, e disponibilizado para a comunidade mundial de planetários.
Às 18h30, o filme "Fantasma do Universo" conta desde a jornada de prótons que percorrem o maior colisor de partículas do mundo na Europa até a visualização do Big Bang e do cosmos emergente. A produção é um novo show projetado para inserir o público na busca por matéria escura.
Encerrando a programação, às 19h, tem o Projeto Ciência no Planetário. O professor-doutor Sandro Ricardo de Souza aborda com o público a captação de imagens recentes feitas pelo telescópio James Webb, desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha.
- SERVIÇO
- Planetário de Vitória
- Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.
- Entrada gratuita
- PROGRAMAÇÃO
- 12 de agosto
- 18h: Arqueoastronomia Maia
- 18h30: Reconhecimento do céu (jovem/adulto)
- 19h30: Reconhecimento do céu (infantil)
- 19 de agosto
- 18h: Arqueoastronomia Maia
- 18h30: Sistema Solar: Universo de aventuras
- 19h30: Sistema Solar: Visão do Universo
- 26 de agosto
- 18: Da Terra ao Universo
- 18h30: Fantasma do Universo
- 19h30: Projeto Ciência no Planetário, com o professor-doutor Sandro Ricardo de Souza