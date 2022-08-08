Capixaba terá disco produzido por Brad Shultz, do 'Cage The Elephant'

O capixaba André Baptista está apostando na carreira fora do Brasil Crédito: Kevin Allen

Nascido e criado em Vitória, André Baptista, de 24 anos, está construindo sua carreira fora do Brasil. Morando na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, o músico capixaba está sendo produzido por Brad Shultz, da banda americana Cage The Elephant - famosa no meio rock indie, ela é formada por Brad e seu irmão Matt. Esse é o segundo disco do artista, que possui um projeto chamado “G.M.G” (Gun Metal Grey), no qual ele toca todos os instrumentos.

“Eu conheci o pessoal do Cage The Elephant no final de 2020 através de amigos em comum. Naquela época, o guitarrista Brad Shultz queria muito produzir o meu disco. Fiquei muito animado e sem acreditar porque eles são meus ídolos. Começamos a gravar em março e está tudo acontecendo ainda, vou sempre para Nashville trabalhar com ele”, contou André.

O capixaba André Baptista está apostando na carreira fora do Brasil Crédito: Tim Nagle

O disco ainda não tem data para sair, mas André já adiantou que o trabalho contará com 10 faixas e será metade em inglês e metade em português e espanhol. Segundo ele, a proposta deste álbum é mostrar um novo jeito de se fazer rock nos tempos atuais.

“A previsão é para sair no primeiro semestre de 2023. É a primeira vez que faço apenas a primeira metade do disco em inglês, a outra vai ter música em português e espanhol. É uma proposta nova de som, com um jeito de fazer rock em 2022 feita para a minha geração. Tem uma pegada bem mais pop, inclusive”, ressaltou.

INÍCIO

Curiosamente, na adolescência, André tocava nos pubs de Vitória fazendo cover da sua banda predileta, é claro, “Cage The Elephant”. A banda norte-americana foi duas vezes vencedora do Grammy de “Melhor álbum de rock”, em 2017 por “Tell Me I'm Pretty” e em 2020 por “Social Cues”.

O músico André Baptista fazia covers da banda "Cage The Elephant" na adolescência Crédito: Flavia Heiderich

Em 2019, André se mudou para os Estados Unidos a fim de estudar música na faculdade Columbia College of Chicago. Segundo ele, a cidade onde mora possui forte ligação com o jazz, R&B, rock e blues, fazendo com que seu lado artístico ficasse ainda mais inspirado.

“A cidade respira música, o blues é muito forte. É engraçado que tem um pouco de tudo, house music, hip hop, pop punk, indie. Grandes bandas de rock saíram de Chicago, como o ‘Fall Out Boy’. Quando eu cheguei, tinha muita fome de curiosidade, de vivência. Fiz amizades e conheci muita gente que me ajudou”, frisou André.

André Baptista começou a carreira musical tocando nos pubs de Vitória Crédito: Flavia Heiderich

SHOWS UNDERGROUND

“Em Chicago, rolam muitos shows underground, em que as bandas alugam um armazém e colocam uma estrutura para performar. Fui em muitos eventos desse tipo para curtir. Depois, eu acabei conhecendo um dos organizadores e eu também comecei a tocar nesses shows”

Em dezembro de 2017, André integrou a banda Town Cries, com uma pegada mais ligada ao garage rock e ao punk. E durante essa experiência, o capixaba chegou a realizar uma turnê de 21 dias pelos Estados Unidos abrindo o show da banda Post Animal. Eles chegaram a tocar em grandes festivais nesse período, como o South by Southwest (SXSW), no Texas.

“Foi muito legal esse período, digo que eu cresci musicalmente nessa época. Fomos para o festival South by Southwest, que é um festival de cinema e música em Austin, no Texas. Fizemos 10 shows em 6 dias lá, curti muito essa experiência. Além disso, fizemos outra turnê com uma banda chamada ‘The Nude Party’ e continuamos tocando na região de Ohio, Michigan, St Louis, Missouri e Nashville”, disse.

Ainda com a banda, André chegou a lançar mais dois EPs em 2019. Porém, naquele ano, o projeto do "G.M.G" começou a surgir e a tomar espaço na vida do músico. Ele conta que decidiu produzir seu primeiro disco solo, tocando todos os instrumentos em cada música.

“O 'G.M.G' nasceu em uma época que me encontrei mais com a minha identidade. Até então, eu estava tentando fazer o som que eu gostava de ouvir e não o som que eu me identificava em produzir. Eu comecei a dar asas ao meu disco solo em 2019 e terminei de gravar em outubro de 2020. Lá eu toco os instrumentos da banda (risos)”, enfatizou.

Lancei o meu primeiro single, ‘Move to the city’, já em uma pegada mais pop indie. Também fiz um vídeo da música “Death to Jealousy” com a diretora iraniana Pooneh Ghana, e ainda lancei um terceiro single intitulado Salomé, que teve a direção de um fotógrafo que era dos meninos do ‘Cage The Elephant’