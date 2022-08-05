Cultura

Confira os vencedores do 1° Prêmio da Música Capixaba

Festa foi realizada na noite de quarta-feira (3), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Afronta MC, André Prando e Budah estão entre os laureados
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 12:53

Afronta MC levou dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Gustavo Louzada
O público lotou o Centro Cultural Sesc Glória (Vitória) na noite de quarta-feira (3) para conhecer os vencedores da primeira edição do Prêmio da Música Capixaba.
Entre os escolhidos das 17 categorias, estão Afronta MC, André Prando e Budah, que voltaram para casa com dois troféus cada. Um dos momentos marcantes foi a apresentação do tradicional grupo Moxuara, cujo um dos integrantes, Flávio Vezzoni, foi o homenageado da noite por sua contribuição junto ao cenário musical capixaba.
André Prando venceu dois troféus no 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Gustavo Louzada
Criado pelos produtores culturais Simone Marçal e Daniel Morelo, realizadores do Formemus, o prêmio foi dividido em cinco etapas, incluindo pré-indicação, curadoria e voto popular.
O júri final - que escolheu os vencedores - foi composto por todos os artistas citados na votação popular, ou seja, os 108 indicados puderam escolher os melhores em cada categoria.
O Prêmio da Música Capixaba propôs um recorte temporal, com evidência para profissionais capixabas e produções musicais de destaque realizadas no ano de 2021.

OS VENCEDORES DO 1º PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA

  • MELHOR RODIE: Eskerda
  • MELHOR TÉCNICO DE ÁUDIO: Igor Baiano/Baba e Igor Comério
  • MELHOR TÉCNICO DE LUZ: Julio Sunderhus 
  • MELHOR INTÉRPRETE: André Prando e Luiza Dutra
  • MELHOR INSTRUMENTISTA: Pedro de Alcântara
  • ARTISTA SOLO OU DUO: Dan Abranches
  • GRUPO/BANDA: Auri
  • MELHOR PRODUTOR MUSICAL: Jackson Pinheiro e Rodolfo Simor
  • ARTISTA REVELAÇÃO: Afronta MC
  • DESTAQUES - LINGUAGENS URBANAS: Budah
  • DESTAQUES VOZES NEGRAS: Fabriccio
  • DESTAQUE LGBTQIA + : Afronta MC e Bella Nogueira
  • IMPACTO SOCIAL: Instituto Serenata D’Favela e Vale Música
  • MELHOR VIDEOCLIPE: Morenna feat BK – "Euro"
  • MELHOR MÚSICA: Budah – "Velha Brincadeira"
  • MELHOR SHOW/LIVE: André Prando – "Virada SP"
  • MELHOR ÁLBUM/EP: Cesar MC – "Dai a Cesar o que é de Cesar"

