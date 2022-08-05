Confira os vencedores do 1° Prêmio da Música Capixaba

O público lotou o Centro Cultural Sesc Glória (Vitória) na noite de quarta-feira (3) para conhecer os vencedores da primeira edição do Prêmio da Música Capixaba.
Entre os escolhidos das 17 categorias, estão Afronta MC, André Prando e Budah, que voltaram para casa com dois troféus cada. Um dos momentos marcantes foi a apresentação do tradicional grupo Moxuara, cujo um dos integrantes, Flávio Vezzoni, foi o homenageado da noite por sua contribuição junto ao cenário musical capixaba.
Criado pelos produtores culturais Simone Marçal e Daniel Morelo, realizadores do Formemus, o prêmio foi dividido em cinco etapas, incluindo pré-indicação, curadoria e voto popular.
O júri final - que escolheu os vencedores - foi composto por todos os artistas citados na votação popular, ou seja, os 108 indicados puderam escolher os melhores em cada categoria.
O Prêmio da Música Capixaba propôs um recorte temporal, com evidência para profissionais capixabas e produções musicais de destaque realizadas no ano de 2021.
OS VENCEDORES DO 1º PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
- MELHOR RODIE: Eskerda
- MELHOR TÉCNICO DE ÁUDIO: Igor Baiano/Baba e Igor Comério
- MELHOR TÉCNICO DE LUZ: Julio Sunderhus
- MELHOR INTÉRPRETE: André Prando e Luiza Dutra
- MELHOR INSTRUMENTISTA: Pedro de Alcântara
- ARTISTA SOLO OU DUO: Dan Abranches
- GRUPO/BANDA: Auri
- MELHOR PRODUTOR MUSICAL: Jackson Pinheiro e Rodolfo Simor
- ARTISTA REVELAÇÃO: Afronta MC
- DESTAQUES - LINGUAGENS URBANAS: Budah
- DESTAQUES VOZES NEGRAS: Fabriccio
- DESTAQUE LGBTQIA + : Afronta MC e Bella Nogueira
- IMPACTO SOCIAL: Instituto Serenata D’Favela e Vale Música
- MELHOR VIDEOCLIPE: Morenna feat BK – "Euro"
- MELHOR MÚSICA: Budah – "Velha Brincadeira"
- MELHOR SHOW/LIVE: André Prando – "Virada SP"
- MELHOR ÁLBUM/EP: Cesar MC – "Dai a Cesar o que é de Cesar"