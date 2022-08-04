Ferrugem chega ao ES neste sábado (6): “Me amarro no público capixaba”

O cantor Ferrugem se apresenta na Matrix Music Hall, em Cariacica, neste sábado (6) Crédito: Divulgação

O cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do pagode nacional, desembarca no Espírito Santo, neste sábado (06), para trazer seus sucessos para os capixabas. Dono dos hits “Sinto Sua Falta” e “Eu Juro”, o carioca canta na Matrix Music Hall, em Cariacica, a partir das 22h. Os ingressos custam entre R$ 70 (pista, meia, 4º lote) e R$ 200 (mezanino, lote 2, meia entrada).

Em conversa com “HZ”, Ferrugem falou sobre a emoção de se apresentar em terras capixabas mais uma vez. Segundo ele, as expectativas para o show deste sábado (6) são altas e disse ainda que o público pode esperar um repertório diverso com os grandes hits da carreira, além dos trabalhos mais recentes.

“As minhas expectativas são sempre as melhores. Eu me amarro no público capixaba. Sou sempre bem recebido por aqui e vou fazer um show com meus grandes sucessos e os mais recentes também, como 'É dor que não passa' e 'Nossa vida parou', que fazem parte do meu último trabalho, o 'Ferrugem Em Casa 2'. Vai ser um super show”, disse o cantor.

Como disse Ferrugem, seu novo projeto “Ferrugem em Casa” conta com os sucessos “É dor que Não Passa”, “Amor da Sua Vida” e “Nossa Vida Parou”. Antes disso, o carioca lançou o álbum “Abre Alas “(2020), “Chão de Estrelas” (2019) e “Prazer, eu sou Ferrugem” (2018)- que resultou em sua indicação ao Grammy Latino 2018 na categoria “Melhor Disco de Samba e Pagode”. Com tanta bagagem, ele revelou qual é a música mais ‘queridinha’ dos capixabas.

“A música ‘Pirata e o Tesouro’ é sempre muito pedida, sem dúvidas. Mas estou muito feliz e satisfeito com o desempenho de ‘Nossa Vida Parou’ pelo Brasil, principalmente com o público capixaba. A música tem ido bem nas rádios da cidade e poder tocá-la aqui será um máximo”, frisou Ferrugem.

Feliz em voltar ao Estado, o pagodeiro contou que carrega na memória o primeiro show que fez em Cariacica. "Lembro bem do meu primeiro show aí, sem dúvidas. Eu fui surpreendido por um show mega lotado em Cariacica, foi lindo”, disse o cantor que possui mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais.

ROCK IN RIO

E os fãs que acompanham o pagodeiro, podem se preparar para vê-lo na Cidade do Rock. Ferrugem ganhou o título de embaixador do Espaço Favela no Rock in Rio 2022. O cantor se apresenta no festival no dia 10 de setembro e promete fazer uma grande apresentação. Ele contou para HZ que é gratificante poder levar sua arte para o palco de um evento de grande porte como o RIR.

“Eu não vejo a hora de subir naquele palco. Estou mega feliz em poder me apresentar no Rock in Rio e de ser embaixador do Espaço Favela. Eu estou numa expectativa enorme. Não poderia ser diferente, né? É muito gratificante representar o pagode, o samba, a minha música e mostrar a minha arte. Estou feliz demais. Faremos uma grande apresentação com muita energia e alto astral”, finalizou o artista.

BIN EM CARIACICA

Além de Ferrugem, o rapper Bin também se apresenta neste sábado (06). O cantor estourou em todo país no ano de 2018 e sua canção “Freestyle para a Faixa Rosa” ficou entre as mais tocadas naquele ano. O rapper é de Belford Roxo, no subúrbio do Rio de Janeiro, e começou a se dedicar à música ainda na sua infância.

O cantor recebeu o apelido de trap da sofrência, por conta da sua inovação com o romance no estilo. Dentre os seus grandes hits estão “Marilia Mendonça”, “Saturno”, “Quase Uma Semana” e vários outros. Com quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o rapper soma mais de 126 milhões de visualizações no Youtube.

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