Orquestra Sinfônica do ES recebe o maestro Tobias Volkmann no Sesc Glória

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) está com uma série de concertos programados para os meses de agosto a outubro. O primeiro deles acontece nesta quinta (4), a partir das 20 horas, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
O primeiro encontro terá presença do maestro gaúcho Tobias Volkmann. Esta é a primeira vez que o maestro rege a orquestra capixaba. O concerto, que terá participação dos solistas Cristiano Costa (clarinete) e Rodney Silveira (viola), apresenta obras de Max Bruch e Beethoven.
TALENTO
Tobias Volkmann tem uma trajetória internacional de destaque. Após receber prêmio na Finlândia, o maestro conquistou o público russo, em 2013, como convidado do Festival Musical Olympus, de São Petersburgo.
Volkmann também dirigiu importantes orquestras em concerto. Entre elas, a Orquestra Sinfónica do Chile, Orquestra Liatochinski, de Kiev, Sinfônicas de Vaasa e de Jyväskylä (Finlândia), Orquestra Jovem da Armênia, Filarmônica de Minas Gerais, Petrobrás Sinfônica, Orquestra Sinfônica Nacional - UFF e as sinfônicas de Porto Alegre e Campinas.
Desde 2012, Volkmann ocupa a posição de maestro assistente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde colaborou em diversas produções de ópera e balé.
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO, SOB REGÊNCIA DE TOBIAS VOLKMANN
- QUANDO: Quinta (2), a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda pela internet
PRÓXIMOS CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO
- AGOSTO
- "Concerto Dia dos Pais"
- QUANDO: Domingo (14), às 11h, no Parque Botânico da Vale, Jardim Camburi, Vitória, com entrada franca
- "Oses e Congo: O Congo de Casaca"
- QUANDO: Quinta (18), às 20h, no Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria do teatro. R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).
- FIQUE DE OLHO: Participação especial das Bandas de Congo do Espírito Santo
- SETEMBRO
- "Concerto Sinfônico: Beethoven & Brahms"
- QUANDO: Quinta (1), às 20h, no Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria do teatro. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- "Concerto Especial: Handpan e piano"
- QUANDO: Quinta (15), às 20h, no Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- "Música de câmara: Cordas e Solistas da Oses"
- QUANDO: Quarta (21), às 19h, na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)
- "Jovens Talentos"
- QUANDO: Quinta (29), às 20h, no Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria do teatro. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- OUTUBRO
- "Concerto de Harpa"
- QUANDO: Quinta (6), às 20h, no Teatro Sesc Glória, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria do teatro. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- "Música de Câmara"
- QUANDO: Terça (11), às 19h, na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória
- INGRESSOS: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)