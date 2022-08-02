Orquestra Sinfônica do ES recebe o maestro Tobias Volkmann no Sesc Glória

Tobias Volkmann vai reger a Orquestra Filarmônia do Espírito Santo pela primeira vez Crédito: Reprodução/ Instagram @maestro.tobiasvolkmann

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) está com uma série de concertos programados para os meses de agosto a outubro. O primeiro deles acontece nesta quinta (4), a partir das 20 horas, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

O primeiro encontro terá presença do maestro gaúcho Tobias Volkmann. Esta é a primeira vez que o maestro rege a orquestra capixaba. O concerto, que terá participação dos solistas Cristiano Costa (clarinete) e Rodney Silveira (viola), apresenta obras de Max Bruch e Beethoven.

TALENTO

Tobias Volkmann tem uma trajetória internacional de destaque. Após receber prêmio na Finlândia, o maestro conquistou o público russo, em 2013, como convidado do Festival Musical Olympus, de São Petersburgo.

Volkmann também dirigiu importantes orquestras em concerto. Entre elas, a Orquestra Sinfónica do Chile, Orquestra Liatochinski, de Kiev, Sinfônicas de Vaasa e de Jyväskylä (Finlândia), Orquestra Jovem da Armênia, Filarmônica de Minas Gerais, Petrobrás Sinfônica, Orquestra Sinfônica Nacional - UFF e as sinfônicas de Porto Alegre e Campinas.

Desde 2012, Volkmann ocupa a posição de maestro assistente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde colaborou em diversas produções de ópera e balé.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO, SOB REGÊNCIA DE TOBIAS VOLKMANN

QUANDO: Quinta (2), a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Quinta (2), a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória INGRESSOS: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda pela internet

PRÓXIMOS CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO