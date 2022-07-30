Capixabas vencem em duas categorias no maior festival de dança do Brasil

Apresentação de "Fantasia Inacabada", com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo

Não só uma, mas duas conquistas para o Espírito Santo no Festival de Dança de Joinville 2022, em Santa Catarina - considerado o maior do Brasil. Os bailarinos que representaram o Estado alcançaram o melhor resultado em duas modalidades do balé neoclássico na categoria sênior - acima de 16 anos.

Com três trabalhos na mostra competitiva deste ano, o Balé da Ilha Escola de Dança levou dois primeiros lugares na mesma noite. Entre os vencedores está a "Abraços Suspensos", da coreógrafa Patrícia Miranda, com os bailarinos Rayanne Guimarães e Rodrigo Soares. A performance garantiu o troféu na categoria balé neoclássico duo sênior.

A performance "Abraços Suspensos", da coreógrafa Patrícia Miranda, com os bailarinos Rayanne Guimarães e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo

"O festival é considerado uma vitrine da dança no país. Receber o reconhecimento e ganhar pelo segundo ano consecutivo é uma enorme gratidão e respeito ao processo e ao caminho construído para chegar até aqui", disse o Rodrigo Soares, que também conquistou o primeiro lugar em 2021 na mesma categoria ao lado do bailarino Lucas Silva.

Além dessa performance, a apresentação "Fantasia Inacabada" levou o primeiro lugar na categoria conjunto neoclássico sênior. A coreografia contou com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares.

Apresentação “Fantasia Inacabada”, com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo

"O caminho e o processo até o resultado final sempre foram muito preciosos. A emoção de ganhar o festival faz parte da construção da minha carreira. É muita gratidão pelo reconhecimento do trabalho de todos os envolvidos na performance”, ressaltou a bailarina Rayanne Guimarães.

As conquistas não pararam por aí. Pela primeira vez, uma capixaba foi indicada a melhor coreógrafa do Festival de Dança de Joinville. Participando do festival desde 2002, a professora Patrícia Miranda contou que a indicação representou um reconhecimento em sua carreira.

Apresentação de "Fantasia Inacabada", com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo

"A indicação de melhor coreógrafa me deu uma alegria imensa, pois é o reconhecimento de um trabalho que desenvolvo há muitos anos e que vem contribuindo na formação de muitos talentos do nosso Estado", frisou a coreógrafa do Balé da Ilha Escola de Dança.

Ao todo, o Festival - que acontece entre os dias 19 a 30 de julho - recebeu 2.879 vídeos e selecionou 195 participantes para a mostra competitiva em Santa Catarina. Para a diretora do Balé da Ilha, Geraldine Cerutti, esse evento é uma grande oportunidade para a formação de vários artistas capixabas.