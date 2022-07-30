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Capixabas vencem em duas categorias no maior festival de dança do Brasil

Bailarinos do Espírito Santo foram laureados no Festival de Dança de Joinville, que está acontecendo em Santa Catarina
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 10:22

A apresentação “Fantasia Inacabada” os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares
Apresentação de "Fantasia Inacabada", com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo
Não só uma, mas duas conquistas para o Espírito Santo no Festival de Dança de Joinville 2022, em Santa Catarina - considerado o maior do Brasil. Os bailarinos que representaram o Estado alcançaram o melhor resultado em duas modalidades do balé neoclássico na categoria sênior - acima de 16 anos.
Com três trabalhos na mostra competitiva deste ano, o Balé da Ilha Escola de Dança levou dois primeiros lugares na mesma noite. Entre os vencedores está a "Abraços Suspensos", da coreógrafa Patrícia Miranda, com os bailarinos Rayanne Guimarães e Rodrigo Soares. A performance garantiu o troféu na categoria balé neoclássico duo sênior.
A performance “Abraços Suspensos”, da coreógrafa Patrícia Miranda, com os bailarinos Rayanne Guimarães e Rodrigo Soares
A performance "Abraços Suspensos", da coreógrafa Patrícia Miranda, com os bailarinos Rayanne Guimarães e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo
"O festival é considerado uma vitrine da dança no país. Receber o reconhecimento e ganhar pelo segundo ano consecutivo é uma enorme gratidão e respeito ao processo e ao caminho construído para chegar até aqui", disse o Rodrigo Soares, que também conquistou o primeiro lugar em 2021 na mesma categoria ao lado do bailarino Lucas Silva.
Além dessa performance, a apresentação "Fantasia Inacabada" levou o primeiro lugar na categoria conjunto neoclássico sênior. A coreografia contou com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares.
A apresentação “Fantasia Inacabada” os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares
Apresentação “Fantasia Inacabada”, com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo
"O caminho e o processo até o resultado final sempre foram muito preciosos. A emoção de ganhar o festival faz parte da construção da minha carreira. É muita gratidão pelo reconhecimento do trabalho de todos os envolvidos na performance”, ressaltou a bailarina Rayanne Guimarães.
As conquistas não pararam por aí. Pela primeira vez, uma capixaba foi indicada a melhor coreógrafa do Festival de Dança de Joinville. Participando do festival desde 2002, a professora Patrícia Miranda contou que a indicação representou um reconhecimento em sua carreira.
A apresentação “Fantasia Inacabada” os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares
Apresentação de "Fantasia Inacabada", com os bailarinos Marina Pimenta, Rayanne Guimarães, Danilo Salamanka, Fabiano Bispo, Juliander Agrizzi e Rodrigo Soares Crédito: Bruna Borgo
"A indicação de melhor coreógrafa me deu uma alegria imensa, pois é o reconhecimento de um trabalho que desenvolvo há muitos anos e que vem contribuindo na formação de muitos talentos do nosso Estado", frisou a coreógrafa do Balé da Ilha Escola de Dança.
Ao todo, o Festival - que acontece entre os dias 19 a 30 de julho - recebeu 2.879 vídeos e selecionou 195 participantes para a mostra competitiva em Santa Catarina. Para a diretora do Balé da Ilha, Geraldine Cerutti, esse evento é uma grande oportunidade para a formação de vários artistas capixabas.
"Desde 1993, quando estive pela primeira vez no festival, percebi a importância desse evento para nossa formação como artistas da dança. Durante anos participei como bailarina e depois, quando entrei na direção artística da Escola com Patrícia Miranda e Luciana Zanandrea, continuei trabalhando para que nossos bailarinos tenham a oportunidade de estarem inseridos nesse festival. É uma experiência única para nós e para eles", completou Geraldine.

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