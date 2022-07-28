Alunos do projeto Vale Música fazem recital gratuito no Sesc Glória

O Coral Jovem Vale Musica é uma das atrações em concerto que aconte no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória Crédito: Mosaico Imagem

E tem concerto da melhor qualidade nesta sexta-feira (29), no Centro Cultural Sec Glória, em Vitória. Por aquelas bandas, o Projeto Vale Música Espírito Santo realiza um recital inédito reunindo grupos de coros que integram as oficinas desenvolvidas nos núcleos da Estação Conhecimento da Serra e do Parque Botânico Vale. A apresentação acontece partir das 20h, e conta com a participação de cinco grupos formados por cerca de 200 alunos, sob a regência do maestro Max Michel Alves.

A programação vai incluir números musicais do Coro Infantojuvenil da Estação Conhecimento de Serra; Coro Infantojuvenil do Parque Botânico Vale; Coro Juvenil, Coro Jovem Vale Música e Grupo Vocal Vale Música. Esta será a primeira vez que estes coros vão se apresentar em 2022 e também será a estreia do Coro Juvenil, formado por alunos de 13 a 17 anos. As apresentações vão contar com a participação de alunos do Projeto Badu - Grupo de Dança.

De acordo com o maestro Max Michel Alves, o evento representa uma oportunidade para as alunas e alunos compartilharem com o público o trabalho que vem sendo desenvolvido nas oficinas. "O objetivo é o desenvolvimento de habilidades musicais por meio do canto coletivo. Historicamente, o canto coral é uma prática difundida no mundo todo e que desenvolve habilidades de convivência, construção da autoestima e trabalho em equipe", observa Max.

O repertório, segundo o maestro, foi construído de forma a valorizar a identidade dos grupos. Ao todo serão apresentadas 13 peças de diferentes compositores e períodos históricos.

"Busquei selecionar peças que fossem estimulantes aos beneficiários do projeto, que fossem 'refrescantes' e também oferecessem um desafio a eles. O repertório vai desde o século XVI até a atualidade. É importante executar o repertório coral tradicional, que forma o cantor de coro, assim como estimular o consumo de novos artistas".

O regente cita como exemplo a música "As Luas da Vida", do compositor capixaba Daniel Silva. "Também faz parte do trabalho da oficina facilitar o uso e consumo da música produzida atualmente", acrescenta.

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