Com Emicida e Majur, Festival em Vitória abre retirada gratuita de ingressos

O cantor Emicida irá se apresentar no Festival MC, em Vitória Crédito: Divulgação

O Festival MC – que acontece nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Centro Cultural Carmélia, no Centro de Vitória – abre nesta quarta-feira (27) o primeiro lote de ingressos - gratuitos - para o público geral. Os interessados devem acessar o site SuperTicket e escolher o dia desejado. Com mais de 17 atrações musicais confirmadas, o festival receberá nomes nacionais como Emicida e Majur.

Os interessados em garantir entradas para o evento poderão retirar até dois ingressos por CPF - e por dia selecionado. Apesar da emissão on-line dos ingressos ser gratuita, cada pessoa deverá levar 1kg de alimento não perecível para entrar no evento - sendo, dessa forma, um 1kg por cada dia frequentado.

O cantor Emicida irá se apresentar no Festival MC, em Vitória Crédito: Divulgação

No primeiro dia de festival, sexta-feira (19), sobem ao Palco Carmélia Budah e Bixarte, a partir das 21h15. Ainda na sexta, a partir das 23h30 acontece o Prêmio MC Música com apresentações musicais de Nego2m, Lou Fonseca e Kayonavoz. Para encerrar a noite, muita música com a baiana Majur.

Já no sábado (20), o rapper capixaba Cesar MC se apresenta com participação do Coral Serenata D’Favela, às 21h. Mais tarde, Chegando com tudo para animar os capixabas com os sucessos ‘AmarElo’, ‘É tudo pra Ontem’, e ‘Levanta e Anda’, Emicida se apresenta a partir das 22h, com músicas de seu novo álbum, seguido dos mineiros FBC & Vhoor.

No domingo (21) fecham o festival a capixaba Alinne Garruth, e o estado Bahia toma conta do Carmélia com Totô de Babalong e Rachel Reis, que fecham o festival.

Cesar MC Crédito: Instagram/@cesarmc027

NA PROGRAMAÇÃO

O Festival MC irá ocupar todo o complexo cultural Carmélia Maria de Souza, alcançando os ambientes internos e externos com uma programação que vai além dos shows: o MC também oferece mostras de cinema, oficinas, exposições e bate-papos; tudo de forma gratuita mediante inscrição. A ideia é pensar - de forma criativa, sustentável e democrática - a ocupação urbana.

Há, por exemplo, oficinas de capacitação em gravação e produção de videoclipes com o mesmo diretor de Luísa Sonza, e uma mostra de cinema com curtas metragens que refletem sobre sustentabilidade e cidade, mobilidade urbana, cidades inteligentes e movimento sustentável brasileiro e mundial. Nesta mostra, em especial, a projeção é gerada por energia limpa vinda de pedaladas em bicicletas eletrizadas. E muito, muito mais.

“Em 2022, o Movimento Cidade é um canteiro de obras. A ideia é ocupar a cidade como ato de manifestar: demolir muros, reconectar pontes, refazer a massa e erguer ideias. Tudo em conjunto, feito a muitas mãos como operários de uma construção. Pela arte, refletir, curtir e agir na cidade”, destaca trecho do manifesto do festival.

Centro Cultural Carmélia de Souza Crédito: Vitor Jubini

Para participar dessas e outras atividades da programação, é preciso preencher formulários on-line que também estarão disponíveis no site do Festival MC . No mesmo endereço é possível acessar todos os horários e atrações.

PASSAPORTE MC.LOVER

Além do público geral, o festival ainda contou com um lote de ingressos especiais, o Passaporte MC.Lover, direcionado para estudantes e professores de universidades públicas, Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas autodeclaradas negras ou indígenas, pessoas LGBTQIA+, e moradores de bairros com maiores índices de vulnerabilidade social.

Para esse público, os ingressos foram liberados no dia 14 deste mês e esgotaram em menos de 30 minutos. Confira a programação completa: