Com Emicida e Majur, Festival em Vitória abre retirada gratuita de ingressos

O Festival MC – que acontece nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Centro Cultural Carmélia, no Centro de Vitória – abre nesta quarta-feira (27) o primeiro lote de ingressos - gratuitos - para o público geral. Os interessados devem acessar o site SuperTicket e escolher o dia desejado. Com mais de 17 atrações musicais confirmadas, o festival receberá nomes nacionais como Emicida e Majur.
Os interessados em garantir entradas para o evento poderão retirar até dois ingressos por CPF - e por dia selecionado. Apesar da emissão on-line dos ingressos ser gratuita, cada pessoa deverá levar 1kg de alimento não perecível para entrar no evento - sendo, dessa forma, um 1kg por cada dia frequentado.
No primeiro dia de festival, sexta-feira (19), sobem ao Palco Carmélia Budah e Bixarte, a partir das 21h15. Ainda na sexta, a partir das 23h30 acontece o Prêmio MC Música com apresentações musicais de Nego2m, Lou Fonseca e Kayonavoz. Para encerrar a noite, muita música com a baiana Majur.
Já no sábado (20), o rapper capixaba Cesar MC se apresenta com participação do Coral Serenata D’Favela, às 21h. Mais tarde, Chegando com tudo para animar os capixabas com os sucessos ‘AmarElo’, ‘É tudo pra Ontem’, e ‘Levanta e Anda’, Emicida se apresenta a partir das 22h, com músicas de seu novo álbum, seguido dos mineiros FBC & Vhoor.
No domingo (21) fecham o festival a capixaba Alinne Garruth, e o estado Bahia toma conta do Carmélia com Totô de Babalong e Rachel Reis, que fecham o festival.
NA PROGRAMAÇÃO
O Festival MC irá ocupar todo o complexo cultural Carmélia Maria de Souza, alcançando os ambientes internos e externos com uma programação que vai além dos shows: o MC também oferece mostras de cinema, oficinas, exposições e bate-papos; tudo de forma gratuita mediante inscrição. A ideia é pensar - de forma criativa, sustentável e democrática - a ocupação urbana.
Há, por exemplo, oficinas de capacitação em gravação e produção de videoclipes com o mesmo diretor de Luísa Sonza, e uma mostra de cinema com curtas metragens que refletem sobre sustentabilidade e cidade, mobilidade urbana, cidades inteligentes e movimento sustentável brasileiro e mundial. Nesta mostra, em especial, a projeção é gerada por energia limpa vinda de pedaladas em bicicletas eletrizadas. E muito, muito mais.
“Em 2022, o Movimento Cidade é um canteiro de obras. A ideia é ocupar a cidade como ato de manifestar: demolir muros, reconectar pontes, refazer a massa e erguer ideias. Tudo em conjunto, feito a muitas mãos como operários de uma construção. Pela arte, refletir, curtir e agir na cidade”, destaca trecho do manifesto do festival.
Para participar dessas e outras atividades da programação, é preciso preencher formulários on-line que também estarão disponíveis no site do Festival MC. No mesmo endereço é possível acessar todos os horários e atrações.
PASSAPORTE MC.LOVER
Além do público geral, o festival ainda contou com um lote de ingressos especiais, o Passaporte MC.Lover, direcionado para estudantes e professores de universidades públicas, Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas autodeclaradas negras ou indígenas, pessoas LGBTQIA+, e moradores de bairros com maiores índices de vulnerabilidade social.
Para esse público, os ingressos foram liberados no dia 14 deste mês e esgotaram em menos de 30 minutos. Confira a programação completa:
- DIA 1 | 19 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
- ZONA CIRCULAR
- 13h-17h - MC.Lab: Oficina de Videoclipe "Som na Tela"
- 14h-22h - Exposição Vilarejo 4.7 de Vitor Lorenção e Glauber Vianna
- 14h-22h - Mostra Audiovisual Cidade Pedal
- 14h-22h - Mercado Carmélia
- 14h-20h - Espaço Café e Oportunidade com Realcafé
- 14h-15h30 - Bate-papo "Geração Reels do Futuro"
- 15h-19h - Residência "A Fantástica Carpintaria" com Cidade Quintal
- 16h-17h30 - Bate-papo "MC.Mulheres"
- 18h - Abertura Oficial da Mostra Cidade Pedal & Mostra Audiovisual Movimento Cidade
- 18h30-18h45 - Filme de Abertura "A Gente foi Feliz Aqui", de Paulo Accioly e Renata Baracho
- 18h45-20h - Mostra Audiovisual Movimento Cidade
- ZONA VOAR
- 15h -19h - Intervenção Artística "Sopa das Minas" por Cidade Quintal e Mulheres Urbanas
- 20h-21h - Batalha de Vogue APT apresentada pela Casa de Boneketys
- 21h-01h - Tiaguim [Dj Residente Voar]
- 21h15 - Show musical com Budah (ES)
- 22h30 - Show musical com Bixarte (PB)
- 23h30 - Prêmio MC.Música com apresentações musicais de Nego2m, Lou Fonseca e Kayonavoz
- 00h00 - Show musical com Majur (BA)
- ZONA MANIFESTAR
- 14h-18h - Asiat [Dj Residente Manifestar]
- 18h-20h - Mostra Audiovisual Arte
- 20h-21h - Pabluxu [Dj Residente Manifestar] com performance das Dançarinas "MC."
- 21h-01h - Pabluxu [Dj Residente Manifestar]
- 01h-02h - Dj Sista Ilú com perfomance da Casa de Boneketys
- DIA 2 | 20 DE AGOSTO | SÁBADO
- ZONA CIRCULAR
- 14h-22h - Exposição Vilarejo 4.7 de Vitor Lorenção e Glauber Vianna
- 14h-22h - Mostra Audiovisual Cidade Pedal
- 14h-22h - Mercado Carmélia
- 14h-22h - Espaço Café e Oportunidade com Realcafé
- 15h-19h - Residência "A Fantástica Carpintaria" com Cidade Quintal
- 14h-15h30 - Bate-papo "Som na Tela"
- 16h-17h30 - Bate-papo "Arte e Cidade" | Cena Capixaba
- 18h-19h20h - Mostra Audiovisual Movimento Cidade
- ZONA VOAR
- 20h-01hs - DJ Qmila [Dj Residente Voar]
- 20h-21h - Batalha de Mcs apresentada por Mar de Monstros
- 21h - Show musical de César Mc com participação de Coral Serenata D'Favela (ES)
- 22h - Prêmio MC.Música com apresentações musicais de Quintella WQ com Cabelera99, Jovem Savage e Joe Caetano
- 22h30 - Show musical com Emicida (SP)
- 00h - Show musical com FBC & Vhoor (MG)
- ZONA MANIFESTAR
- 14h-18h - Asiat [Dj Residente Manifestar]
- 18h-20h - Mostra Audiovisual Arte
- 20h-21h - Carol Vargas (Discotopia) com perfomance da Casa de Boneketys
- 21h-01h - Pabluxu [Dj Residente Manifestar]
- 01-02h - Dj Úrsula Pussynail com perfomance da Casa de Boneketys
- DIA 3 | 21 DE AGOSTO | DOMINGO
- ZONA CIRCULAR
- 14h-15h30 - Bate-papo "Nosso movimento na cidade" | Mostra Cidade Pedal
- 14h - 22h - Mostra Audiovisual "Cidade Pedal"
- 14h- 22h - Mercado Carmélia
- 15h-19h - Residência "A Fantástica Carpintaria" com Cidade Quintal
- 16h - Bate-papo "A Cidade que nos Habita" | Mostra Movimento Cidade
- 17h30-18h - Premiação Mostra Audiovisual "Cidade Pedal"
- 18h-19h35 - Mostra Audiovisual "Movimento Cidade"
- 20h - Mostra Resultado Oficina "Videoarte"
- 20h15 - Premiação Oficial dos Filmes Mostra Movimento Cidade
- ZONA VOAR
- 20h - Batalha de Danças Urbanas Open Style apresentada por Arte da Rua
- 20h-01h - Tiaguim [Dj Residente Voar]
- 21h-22h - Show musical com Alinne Garruth (ES)
- 22h-22h30 - Prêmio MC.Música com apresentações musicais de Th Mc, Cristal Korres e TheFox
- 22h30-23h30 - Show musical com Totô de Babalong (BA)
- 23h30 - 00h30 - Show musical com Rachel Reis (BA)
- ZONA MANIFESTAR
- 14h-18h - Asiat [Dj Residente Manifestar]
- 18h-20h - Mostra Audiovisual Arte
- 20h-21h - Dj Karolla com perfomance de Guilherme Fraga de Carvalho Delvaux Zacaron e da Casa de Boneketys
- 21-00h30 - Pabluxu [Dj Residente Manifestar]
- 00h30-01h30 - Apresentação Deekapz com perfomance da Casa de Boneketys