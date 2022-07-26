Vitória: Parada LGBTQIAP+ será no Sambão do Povo e terá 10h de atrações

X Manifesto LGBTI+ de Vitória Crédito: Zanete Dadalto

A 11º Parada LGBTQIAP+ de Vitória promete fazer bonito em um grande evento, no próximo domingo (31), a partir das 13h, no Centro da capital. Chamado de "Close, Close, Close", o movimento contará com mais de 140 artistas no palco durante às 10h de programação. Segundo a coordenadora de Projetos da Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold), Deborah Sabará, a expectativa é atrair cerca de 10 mil pessoas.

"Esperamos fazer um evento lindo. Nossa expectativa é atrair 10 mil pessoas na parada. O Espírito Santo precisa criar esse cenário, assim como outros Estados estão criando e investindo nesses eventos. Nós vamos gerar inúmeros empregos, movimentar o turismo e o movimento social. Além disso, esse é um momento festivo também, de ver os nossos cantores capixabas se apresentando. Precisamos valorizar essas pessoas, que vão estar ali trabalhando também”, disse Deborah.

X Manifesto LGBTI+ de Vitória Crédito: Zanete Dadalto

A Parada LGBTQIAP+ capixaba teve início em 2005, mas não aconteceu em todos os anos seguintes. Confirmada em 2022, a concentração será às 13h, no mercado da Vila Rubim, Centro de Vitória. De lá, haverá uma marcha em direção ao Sambão do Povo, por volta das 15h30. A programação de chegada é às 17h, onde o evento segue até a noite.

"Nós estamos fazendo uma semana inteira voltada a ações LGBTs, com entrega de cestas básicas, exibição de filmes em presídios e retificação de documentos para pessoas trans. A Parada vem para consolidar essas ações, mostrar que elas são importantes. Precisamos do engajamento de todos. Vai ser muito bacana, a arquibancada vai estar aberta, mas também terá camarotes”, ressaltou Sabará.

X Manifesto LGBTI+ de Vitória Crédito: Zanete Dadalto

Para adquirir um lounge (camarote) é preciso entrar em contato com a Associação Gold. O valor é R$ 1 mil e dá direito a 50 pulseiras. A organização alerta que não é permitida a entrada de bebidas nos lounges. Neste ano, a grande homenageada será a Cleópatra, uma travesti de Jardim da Penha que faleceu em 2021, por conta da Covid-19.

Entre as atrações confirmada na Parada, estão Afronta MC, bloco Afrokizomba, Natália Torres (Miss Espírito Santo Gay), Angela Jackson, Jéssica Telles, companhia de dança Motumbaxé, Elektra, Agatha Benks, DJ Brisa, Maria José, Thaís Spyller, Natasha Rosa Colar e Olhar de Sedução. Além disso, a campeã do Carnaval Capixaba 2022, a escola Novo Império, também irá se apresentar.

X Manifesto LGBTI+ de Vitória Crédito: Zanete Dadalto

Outra novidade da Parada de 2022 é o 1º Concurso de Performance Drag Queen da Gold. A vencedora levará para casa R$ 1,5 mil. O evento, que contará com barracas de alimentação e bebidas, será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Associação Gold

"Todas as pessoas são bem-vindas. Vamos falar de vacinação, racismo, machismo e do estigma sobre o HIV. Respeito e direito acima de tudo”, completou Sabará.

X Manifesto LGBTI+ de Vitória Crédito: Tati Hauer