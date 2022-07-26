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Música

Britney Spears grava dueto de 'Tiny Dancer' com Elton John

Os artistas gravaram secretamente a nova versão do clássico de 1971, em um estúdio de Beverly Hills (EUA), na semana passada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 08:19

“Isso foi ideia de Elton, e Britney é uma grande fã
“Isso foi ideia de Elton, e Britney é uma grande fã", revela uma fonte ao Page Six. Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears/@eltonjohn
Britney Spears gravou com Elton John uma versão do sucesso Tiny Dancer - canção de 1971 que se tornou um dos principais hits da carreira do britânico. De acordo com o TMZ, a música foi gravada na semana passada e será lançada em agosto pela Universal Music.
Já o Page Six informou que os artistas se encontraram secretamente em um estúdio de gravação em Beverly Hills, nos Estados Unidos.
"Isso foi ideia de Elton, e Britney é uma grande fã. Eles gravaram um remix de Tiny Dancer como um dueto completo - e é incrível", revelou uma fonte. "Britney estava no estúdio em Beverly Hills na semana passada com Elton para a sessão de gravação secreta supervisionada pelo superprodutor Andrew Watt", completou.
O estúdio de Andrew Watt, que fica no porão de sua casa, produziu álbuns para nomes como Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam e Ozzy Osbourne e ganhou o Grammy 2021 de Produtor do Ano.
Tiny Dancer, considerada uma das maiores composições do Rocket Man, fez parte da trilha sonora de produções como Quase Famosos e The Office.

VOLTA DE BRITNEY

Em 15 de julho, Britney Spears deu a entender que está pronta para voltar ao trabalho e compartilhou no Instagram um vídeo cantando uma versão nova de Baby One More Time, de 1998. Em um trecho, ela escreveu: "Não compartilho minha voz há muito tempo… Talvez muito tempo".
Depois que sua tutela de quase 14 anos foi encerrada, em novembro de 2021, a eterna princesinha do pop tem dado sinais de que está pronta para voltar ao trabalho.
Com o projeto ao lado de Elton John, a música deverá ser o primeiro single oficial da vencedora do Grammy desde Slumber Party, de 2016.

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