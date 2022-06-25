Mãe de Britney Spears afirma que ela só quer que a filha "seja feliz"

Lynne Spears afirma que ela só quer que a filha Britney (40), seja "feliz" em meio ao conflito entre as duas. Essa foi a resposta dela a um fotógrafo que perguntou na quinta-feira (23) como ela estava se sentindo depois de não ter sido convidada para o casamento de sua filha com Sam Asghari (28).

Casamento de Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Reprodução/ Instagram @kevinostaj

Lynne tentou entrar em contato com sua filha depois que elas se desentenderam sobre a controversa tutela da cantora. Após as núpcias Britney em 9 de junho, Lynne comentou no post da filha no Instagram com fotos da cerimônia luxuosa que aconteceu em sua casa.

"Você parece radiante e tão feliz!" Lynne comentou. "Seu casamento é o casamento 'sonho'! E tê-lo em sua casa o torna tão sentimental e especial! Estou muito feliz por você! Eu te amo!", escreveu a mãe da cantora.

Britney cortou os laços com a maioria de seus familiares após o fim de sua tutela de quase 14 anos que controlava os assuntos pessoais e o patrimônio da cantora.