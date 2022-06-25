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Casamento polêmico

Mãe de Britney Spears afirma que ela só quer que a filha "seja feliz"

Lynne Spears não foi convidada para o casamento da cantora. Britney cortou laços com a maioria de seus familiares após fim de sua tutela de quase 14 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 09:26

Lynne Spears afirma que ela só quer que a filha Britney (40), seja "feliz" em meio ao conflito entre as duas. Essa foi a resposta dela a um fotógrafo que perguntou na quinta-feira (23) como ela estava se sentindo depois de não ter sido convidada para o casamento de sua filha com Sam Asghari (28).
Casamento de Britney Spears e Sam Asghari
Casamento de Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Reprodução/ Instagram @kevinostaj
Lynne tentou entrar em contato com sua filha depois que elas se desentenderam sobre a controversa tutela da cantora. Após as núpcias Britney em 9 de junho, Lynne comentou no post da filha no Instagram com fotos da cerimônia luxuosa que aconteceu em sua casa.
"Você parece radiante e tão feliz!" Lynne comentou. "Seu casamento é o casamento 'sonho'! E tê-lo em sua casa o torna tão sentimental e especial! Estou muito feliz por você! Eu te amo!", escreveu a mãe da cantora.
Britney cortou os laços com a maioria de seus familiares após o fim de sua tutela de quase 14 anos que controlava os assuntos pessoais e o patrimônio da cantora.
Em um post do Instagram deletado desde então, Britney afirmou que enquanto seu pai, Jamie Spears, pode ter começado a tutela 13 anos atrás, supostamente foi sua mãe quem lhe deu a ideia.

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