Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Faço pintura corporal"

Anitta tem mala extraviada e diz que pode cantar pelada no Rock in Rio Lisboa

"Não tem roupa para o balé, não tem roupa para mim", afirma a cantora carioca, a dois dias do show
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 09:12

Anitta
Anitta afirmou que não tem roupa para cantar no Rock in Rio Lisboa Crédito: Reprodução @Anitta
Com que roupa ela vai? Anitta teve uma de suas malas extraviadas a dois dias do show que fará no Rock in Rio Lisboa, e contou que dentro da bagagem estavam os seus figurinos e os de seus bailarinos. "Desapareceu. Ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. Sumiu a mala com todas as roupas de show", contou, nos Stories do Instagram.
Deitada na cama com os cabelos presos e sem maquiagem, ela parece conformada com a situação e diz que não é a primeira vez que isso acontece a caminho do festival. "Todo show de Rock in Rio é isso. Lembra que também sumiu a mala com todas as roupas do balé? Eu e minha mãe passamos a madrugada costurando. Chegou no show, já estava morta de tanto costurar para os bailarinos, a gente comprou o pano na hora", lembrou.
Anitta foi direta sobre um possível improviso no figurino, caso a mala não apareça. "Não esperem looks. Esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou beber shots para esquecer que era para eu estar com looks incríveis. Vamos seguir. Se tiver que ir pelada, eu vou. Faço pintura corporal".

Veja Também

Pai de Anitta é internado novamente após testar positivo para Covid-19

Cover de Anitta que tem 6 milhões de visitas no TikTok sonha entrar em reality

Anitta registra momento de romance na cama com o produtor Murda Beatz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados