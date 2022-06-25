Anitta tem mala extraviada e diz que pode cantar pelada no Rock in Rio Lisboa

Anitta afirmou que não tem roupa para cantar no Rock in Rio Lisboa Crédito: Reprodução @Anitta

Com que roupa ela vai? Anitta teve uma de suas malas extraviadas a dois dias do show que fará no Rock in Rio Lisboa, e contou que dentro da bagagem estavam os seus figurinos e os de seus bailarinos. "Desapareceu. Ninguém acha. A gente despachou um malão com figurinos de todo mundo para ser mais organizado com tudo. Sumiu a mala com todas as roupas de show", contou, nos Stories do Instagram.

Deitada na cama com os cabelos presos e sem maquiagem, ela parece conformada com a situação e diz que não é a primeira vez que isso acontece a caminho do festival. "Todo show de Rock in Rio é isso. Lembra que também sumiu a mala com todas as roupas do balé? Eu e minha mãe passamos a madrugada costurando. Chegou no show, já estava morta de tanto costurar para os bailarinos, a gente comprou o pano na hora", lembrou.