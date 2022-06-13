Dia dos Namorados

Anitta registra momento de romance na cama com o produtor Murda Beatz

Cantora pede presente de Dia dos Namorados e aconselha fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 08:09

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta  Crédito: Marco Ovando/Divulgação
Aproveitando o Dia dos Namorados, Anitta resolveu registrar o clima de romance entre os lençóis com o produtor Murda Beatz na manhã deste domingo (12).
"Bom dia, é Dia dos Namorados hoje no Brasil", diz a cantora, em português. O produtor chega a responder "bom dia", mas murmura algumas palavras em inglês. Ela então questiona se ele está usando algum aplicativo de tradução e fica indignada, mas tudo em tom de brincadeira.
"Cadê meu presente?", questiona ela, ainda falando em português. Depois dos stories de manhã, ela não comentou mais o assunto e nem confirmou se está em um relacionamento sério com o produtor.
No começo de junho, a cantora chegou a comentar um pouco de sua vida sexual durante entrevista ao canal porto-riquenho Molusco TV e deixou claro que é muito bem resolvida.
Durante o programa, a cantora brasileira foi lembrada da última entrevista que deu por lá, na qual afirmou já ter transado com "metade da indústria" musical. "As pessoas ficaram loucas com o podcast que fizemos antes em que você disse que já ficou com metade da indústria", comentou o apresentador. "Ah, sim, mas é verdade", reforçou a artista. "Agora, nunca fiz isso por interesses profissionais."

