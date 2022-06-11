Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Carlinhos Maia lança próprio banco e atinge 2 milhões de acessos em duas horas
Famosos

Carlinhos Maia lança próprio banco e atinge 2 milhões de acessos em duas horas

Girabank surgiu de um investimento de R$ 172 milhões do influenciador, que rebateu fã durante lançamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 12:46

Carlinhos Maia lança seu próprio banco digital, o Girabank
Carlinhos Maia lança seu próprio banco digital, o Girabank Crédito: Divulgação
Carlinhos Maia agora tem um banco para chamar de seu. O influenciador lançou nesta sexta-feira (10) o Girabank, que já foi sucesso de adesão. Em menos de duas horas de lançado, o empreendimento teve mais de dois milhões de acessos em duas horas, chegando a 65 mil cliques por segundo.
A intensidade da busca chegou a fazer o servidor fica fora do ar por alguns minutos. "Vocês simplesmente derrubaram o site em 1 segundo! 1 segundo. Monstros (risos). Calma! A gente já previa isso, e olha que é um dos melhores do mundo que segura o site... Vai voltar! Segura!", disse ele, "assustado" com a quantidade de pessoas acessando o site em simultâneo.
Em meio a empolgação, o mais novo banqueiro do pedaço teve tempo de rebater as críticas de alguns internautas. Numa postagem da página Choquei, no Instagram, uma seguidora criticou o investimento de Carlinhos: "Deixando gente rica ainda mais rica", provocou a internauta.
Na sequência, Carlinhos disparou: "Não, Flor! Deixando UM POBRE, mostrando que dá para quebrar barreiras sem ter nascido filhinho de papai... EU TRABALHO".
Segundo Carlinhos, a proposta do Girabank é proporcionar aos clientes as funcionalidades de um banco tradicional, priorizando todos os públicos de forma igualitária. "Gente como eu, que não para de lutar e que só precisa de uma mãozinha para, enfim, florescer", diz Carlinhos no vídeo promocional.

Veja Também

Polícia revela os próximos passos da investigação do caso Carlinhos Maia

Polícia de AL prende suspeitos de furto ao apartamento de Carlinhos Maia

'O que dói é ler que isso é marketing', diz Carlinhos Maia sobre casa assaltada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlinhos Maia Economia Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados