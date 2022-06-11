Carlinhos Maia lança próprio banco e atinge 2 milhões de acessos em duas horas

Carlinhos Maia lança seu próprio banco digital, o Girabank Crédito: Divulgação

Carlinhos Maia agora tem um banco para chamar de seu. O influenciador lançou nesta sexta-feira (10) o Girabank, que já foi sucesso de adesão. Em menos de duas horas de lançado, o empreendimento teve mais de dois milhões de acessos em duas horas, chegando a 65 mil cliques por segundo.

A intensidade da busca chegou a fazer o servidor fica fora do ar por alguns minutos. "Vocês simplesmente derrubaram o site em 1 segundo! 1 segundo. Monstros (risos). Calma! A gente já previa isso, e olha que é um dos melhores do mundo que segura o site... Vai voltar! Segura!", disse ele, "assustado" com a quantidade de pessoas acessando o site em simultâneo.

Em meio a empolgação, o mais novo banqueiro do pedaço teve tempo de rebater as críticas de alguns internautas. Numa postagem da página Choquei, no Instagram, uma seguidora criticou o investimento de Carlinhos: "Deixando gente rica ainda mais rica", provocou a internauta.

Na sequência, Carlinhos disparou: "Não, Flor! Deixando UM POBRE, mostrando que dá para quebrar barreiras sem ter nascido filhinho de papai... EU TRABALHO".