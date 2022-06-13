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Lewis Hamilton com camisa do Lula? Imagem viralizada nas redes é falsa

Piloto, que receberá título de cidadão brasileiro, teve imagem deturpada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 08:05

Lewis Hamilton posa nas redes sociais
Lewis Hamilton posa nas redes sociais Crédito: Reprodução
Uma imagem do piloto britânico Lewis Hamilton, 37, com uma camisa branca e o rosto do ex-presidente Lula estampado nela tem viralizado nas redes sociais. Na foto, ele posa na frente de um espelho e dá a entender que seria eleitor do agora candidato presidenciável.
Porém, numa não tão longa pesquisa pelas redes sociais do piloto já é possível notar que a imagem é fake. Ele nunca posou com uma camisa com o rosto do político. Na realidade, ele usava uma camiseta branca com algumas marcas estampadas.
Porém, pelo Twitter não foi difícil ver o público dividido entre aqueles que acreditavam na imagem e aqueles que já sabiam que se tratava de uma montagem. Também houve quem o tenha criticado pelo que seria seu gosto político e os que o elogiaram.
Na última quinta-feira (9), a Câmara dos Deputados promulgou uma resolução que dá ao piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil. Ainda não há uma data para a sessão solene.
A proposta foi apresentada pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE). Ela recebeu parecer favorável do relator em Plenário, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR).
Dentre as justificativas, a de que em uma corrida em Interlagos em novembro de 2021, Hamilton homenageou Ayrton Senna (1960-1994) ao carregar a bandeira tal como o brasileiro fazia.

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