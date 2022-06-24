Rita Lee aparece em registro feito pelo marido após remissão do câncer

Rita Lee foi fotografada por Roberto de Carvalho, seu marido. Crédito: Reprodução/Instagram/@roberto_de_carvalho

Na madrugada desta sexta-feira, 24, o instrumentista Roberto de Carvalho compartilhou nas redes sociais um registro feito de sua mulher, a cantora Rita Lee.

Na imagem, a roqueira aparece de cabelo curto, com uma xícara em uma mão e uma colher na outra, enquanto toma um banho de sol. "Sextou", escreveu Roberto na legenda.

Depois de quase um ano com câncer no pulmão, em abril deste ano Rita Lee teve o diagnóstico de que o tumor havia desaparecido.

Ao longo do tratamento, foram mais de 30 sessões de quimioterapia e radioterapia. Os cabelos caíram e ela ficou um pouco debilitada, mas ao final deu tudo certo.