Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rita Lee aparece em registro feito pelo marido após remissão do câncer

Cantora está escrevendo um livro sobre a sua luta contra a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 16:08

Rita Lee foi fotografada por Roberto de Carvalho, seu marido.
Rita Lee foi fotografada por Roberto de Carvalho, seu marido. Crédito: Reprodução/Instagram/@roberto_de_carvalho
Na madrugada desta sexta-feira, 24, o instrumentista Roberto de Carvalho compartilhou nas redes sociais um registro feito de sua mulher, a cantora Rita Lee.
Na imagem, a roqueira aparece de cabelo curto, com uma xícara em uma mão e uma colher na outra, enquanto toma um banho de sol. "Sextou", escreveu Roberto na legenda.
Depois de quase um ano com câncer no pulmão, em abril deste ano Rita Lee teve o diagnóstico de que o tumor havia desaparecido.
Ao longo do tratamento, foram mais de 30 sessões de quimioterapia e radioterapia. Os cabelos caíram e ela ficou um pouco debilitada, mas ao final deu tudo certo.
A cantora começou a escrever algumas anotações durante o tratamento que virarão um livro em que ela contará sobre o seu processo de luta contra o câncer.

Veja Também

Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada: 'Estou bem e me cuidando'

Titi Muller estreia nova temporada do Anota Aí e critica Bolsonaro

Nicole Bahls desiste de jantar ao ver Narcisa em restaurante, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Instagram Internet Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados