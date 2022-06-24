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Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada: 'Estou bem e me cuidando'

Atriz seguirá com o tratamento da gastroenterite em sua casa e deve retornar com a peça 'Minha Vida em Marte' em agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 16:05

Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada
Mônica Martelli recebe alta após quatro dias internada Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Nesta sexta-feira, 24, Mônica Martelli usou seu perfil no Instagram para anunciar que teve alta do hospital. A atriz estava internada desde o último domingo, 19, com quadro de gastroenterite.
"Não há lugar como o nosso lar... Cheguei em casa e agora continuo meu tratamento aqui, ao lado dos meus, rodeada de amor e carinho, debaixo da minha jabuticabeira... Meu lugar preferido", escreveu no início da legenda da publicação.
Mônica aproveitou para agradecer a equipe médica que cuidou dela no hospital em Porto Alegre: "Agradeço demais a toda equipe médica, de enfermagem e diversos profissionais da Santa Casa De Misericórdia, em Porto Alegre, que me acolheram e cuidaram de mim nesse período em que estive lá. Em especial ao Dr. Alfeu Fleck Jr e ao Dr. JJ Camargo pelo apoio".
No final da publicação, a atriz agradeceu ao carinho de seus fãs e garantiu que em agosto retorna com a peça Minha Vida em Marte.
"Em agosto estarei de volta, com toda força, garra, alegria e amor para levar Minha Vida em Marte a muitos lugares! Obrigada por todas as mensagens de carinho e desejo de melhoras. Me senti amada. Estou bem e me cuidando", finalizou.

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