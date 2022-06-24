Adriane Bonato aceita pedido de casamento de Claudia Rodrigues: 'Casal do ano'

Adriane Bonato comunicou que aceitou o pedido de casamento de Claudia Rodrigues. O noivado foi confirmado pouco menos de um mês após o início de namoro com a atriz.
Em áudio enviado ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a empresária declarou que está muito feliz no relacionamento, e destacou que o amor tem ajudado a artista na luta contra a esclerose múltipla.
"Muito em breve, mas muito em breve, vai ter noivado e casamento. Então, a Dri aceita o pedido de casamento e vai casar com a Claudinha sim. É o casal do ano, como estão falando aí. Então, não podemos decepcionar. Vem casamento por aí", disse.
"Estamos felicíssimas, muito felizes, nunca estivemos tão felizes como estamos agora. A Claudinha tem melhorado a cada dia e é incrível como o amor pode curar uma pessoa. E a gente fica muito feliz com o que tá acontecendo", acrescentou.