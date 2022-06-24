Adriane Bonato aceita pedido de casamento de Claudia Rodrigues: 'Casal do ano'

Adriane Bonato foi empresária de Claudia Rodrigues por quase 10 anos. Foto: Instagram/@adrianebonatooficial Crédito: Reprodução/Instagram/@adrianebonatooficial

Adriane Bonato comunicou que aceitou o pedido de casamento de Claudia Rodrigues. O noivado foi confirmado pouco menos de um mês após o início de namoro com a atriz.

Em áudio enviado ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a empresária declarou que está muito feliz no relacionamento, e destacou que o amor tem ajudado a artista na luta contra a esclerose múltipla.

"Muito em breve, mas muito em breve, vai ter noivado e casamento. Então, a Dri aceita o pedido de casamento e vai casar com a Claudinha sim. É o casal do ano, como estão falando aí. Então, não podemos decepcionar. Vem casamento por aí", disse.