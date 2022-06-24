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Amor

Adriane Bonato aceita pedido de casamento de Claudia Rodrigues: 'Casal do ano'

'É incrível como o amor pode curar uma pessoa', declarou a empresária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 13:18

Adriane Bonato foi empresária de Claudia Rodrigues por quase 10 anos.
Adriane Bonato foi empresária de Claudia Rodrigues por quase 10 anos. Foto: Instagram/@adrianebonatooficial Crédito: Reprodução/Instagram/@adrianebonatooficial
Adriane Bonato comunicou que aceitou o pedido de casamento de Claudia Rodrigues. O noivado foi confirmado pouco menos de um mês após o início de namoro com a atriz.
Em áudio enviado ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a empresária declarou que está muito feliz no relacionamento, e destacou que o amor tem ajudado a artista na luta contra a esclerose múltipla.
"Muito em breve, mas muito em breve, vai ter noivado e casamento. Então, a Dri aceita o pedido de casamento e vai casar com a Claudinha sim. É o casal do ano, como estão falando aí. Então, não podemos decepcionar. Vem casamento por aí", disse.
"Estamos felicíssimas, muito felizes, nunca estivemos tão felizes como estamos agora. A Claudinha tem melhorado a cada dia e é incrível como o amor pode curar uma pessoa. E a gente fica muito feliz com o que tá acontecendo", acrescentou.

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