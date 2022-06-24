Nicole Bahls desiste de jantar ao ver Narcisa em restaurante, diz jornal

A modelo Nicole Bahls e o namorado teriam desistido de jantar em um restaurante em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O motivo, segundo o Jornal Extra, teria sido a presença da socialite Narcisa Tamborindeguy, que estava no local jantando com um grupo de amigas.
O jornal afirma que Bahls decidiu não ficar no restaurante quando viu Narcisa por lá. Segundo o Extra, os funcionários já estavam escolhendo uma mesa para o casal sentar, mas foram surpreendidos com a decisão de última hora da modelo.