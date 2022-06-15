Famosos

Britney Spears nega ter chamado irmão para casamento: 'Nunca foi convidado'

Cantora se casou com Sam Asghari na última quinta-feira (9)
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 13:14

Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Instagram/@samasghari
A cantora Britney Spears, 40, comentou sobre a lista de convidados de seu casamento com o dançarino Sam Asghari, 28. A princesa do pop revelou em uma publicação de seu Instagram que não convidou seu irmão, Bryan Spears, 45, para a cerimônia.
Na longa legenda, ela citou Bryan e disse: "sua entrevista no podcast foi tão especial [emoji revirando os olhos]! Sua resposta foi 'ela não pode nem fazer uma reserva para o jantar'", escreveu. Fãs e internautas associaram a frase à aparição do irmão de Britney em 2020, no Podcast As Not Seen on TV.
"Eu sei o que ela quer, mas no final das contas qual é a realidade disso?", disse ele na época sobre a tutela da artista, que acabaria mais de um ano depois. "O que você disse ali para aquele homem naquela entrevista disse tudo, Bryan! Você nunca foi convidado para o meu casamento então por que responder?", continuou Britney, na publicação apagada mais tarde.
A mensagem da cantora foi publicada após a namorada de Bryan, Amber Lynn Conklin, dizer que ele não compareceu ao casamento porque foi a formatura do ensino fundamental de sua filha de 11 anos. Conklin disse que Bryan "se sentiu terrível por ter que escolher, mas tinha que estar lá para sua filha e enviou seu amor para Britney x1000000".
Britney e Asghari fizeram uma cerimônia para cerca de 60 convidados. Dentre eles, nomes como Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna e Paris Hilton chamaram atenção. A festa aconteceu na última quinta-feira (9).
A cantora também não convidou sua mãe e irmã para a comemoração. Seu pai, Jamie, Spears, também ficou de fora da cerimônia de casamento. A decisão de não convidar os familiares vem após a briga por sua tutela, encerrada em novembro de 2021, após mais de uma década.
Segundo fontes contaram à revista People, a cantora caminhou sozinha até o altar. "Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido principal. Ela chorou lágrimas de felicidade em alguns momentos". Os filhos da cantora Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, também não estavam na cerimônia.

Veja Também

Amber Heard diz que ainda ama Johnny Depp mas teme novos processos

"Indignado", diz Jô sobre boato de gravidez da suposta amante

Shakira contrata detetives para descobrir traição de Piqué

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

