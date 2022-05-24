Emicida fará show gratuito no Centro Cultural Carmélia, em Vitória

O rapper Emicida Crédito: Julia Rodrigues / Divulgação

Mesmo com as obras paralisadas por conta de problemas com a construtora, o Centro Cultural Carmélia receberá os shows no mês de agosto. Emicida, Majur, Rachel Reis, Budah, Cezar MC e Bixarte são atrações do 4º Festival Mov.Cidade, que promete movimentar o espaço de 19 a 21 de agosto.

Segundo a produção, "a ideia é, também, direcionar a atenção para o lugar", uma vez que o Mov.Cidade visa estimular a consciência sustentável para provocar mudança de comportamento, pensamento e ação: engajando causas, promovendo novos movimentos e interação com a cidade utilizando, sobretudo, a criatividade e a conexão entre pessoas.

A ideia do movimento é ocupar todos os espaços do complexo, alcançando os ambientes internos e externos com a programação de três dias seguidos: mostra de cinema e shows na área externa; feira, exposições e oficinas dentro do local histórico.

O evento será aberto ao público e, respeitando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos órgãos de saúde locais, abrirá uma pequena cota de ingressos para a população negra, periférica e LGBTQIA+, que será priorizada no acesso aos ingressos gratuitos. A organização afirma que as informações de como as entradas devem ser adquiridas serão divulgadas em breve no Instagram do Mov.Cidade

Além da programação no palco principal, ainda vão rolar mais expressões artísticas em um plataforma aberta na tenda de batalhas: Mar de Monstros apresenta Batalha de MC’s, Casa de Boneketys apresenta para Batalha de Vogue APT, e Arte da Rua apresenta Batalha de Danças Urbanas Open Style.

CENTRO CULTURAL

As obras da primeira etapa da reforma do Centro Cultural Carmélia, que está sob o comando do Governo do Estado, estão paradas. Segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), a empresa contratada para execução dos primeiros passos não cumpriu o cronograma estabelecido.

“A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) informa que a empresa contratada para execução primeira etapa da obra de reforma do Centro Cultural Carmélia, que contempla manutenção de telhado, forro e limpeza geral interna, não cumpriu cronograma de execução estabelecido, razão pela qual a SETUR está adotando providências para rescisão contratual com a aplicação das penalidades devidas”, diz a pasta.

SERVIÇO